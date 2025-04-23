https://sarabic.ae/20250423/السعودية-تؤكد-أن-السلام-هو-الخيار-الاستراتيجي-للشرق-الأوسط-1099834224.html

السعودية تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للشرق الأوسط

السعودية تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، معربةً عن اعتقادها بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T18:45+0000

2025-04-23T18:45+0000

2025-04-23T18:45+0000

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جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ163 الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حسبما ذكرت قناة "العربية".وأكد الخريجي، الذي شارك نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.وأوضح نائب وزير الخارجية السعودي أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الدوليين من خلال "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" لدفع مسار السلام قدما، كما أكد على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانب آخر، أعرب الخريجي عن رفض السعودية القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض حلول لا تلبي تطلعاته المشروعة في تقرير المصير، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.وفي وقت سابق، اتفقت مصر والسعودية، على أهمية تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وإطلاق أنشطته في أقرب وقت، بما يسهم في الارتقاء بمسار لتعاون البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.وخلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي عقد بالرياض، يوم الإثنين الماضي، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وأكد الجانبان أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، مؤقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة.

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https://sarabic.ae/20250423/الرئيس-الإسرائيلي-المحتجزون-في-غزة-يستصرخون-لنعيدهم-في-أسرع-وقت-ممكن-1099833426.html

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