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السعودية تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للشرق الأوسط
السعودية تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، معربةً عن اعتقادها بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T18:45+0000
2025-04-23T18:45+0000
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جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ163 الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حسبما ذكرت قناة "العربية".وأكد الخريجي، الذي شارك نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.وأوضح نائب وزير الخارجية السعودي أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الدوليين من خلال "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" لدفع مسار السلام قدما، كما أكد على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانب آخر، أعرب الخريجي عن رفض السعودية القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض حلول لا تلبي تطلعاته المشروعة في تقرير المصير، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.وفي وقت سابق، اتفقت مصر والسعودية، على أهمية تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وإطلاق أنشطته في أقرب وقت، بما يسهم في الارتقاء بمسار لتعاون البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.وخلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي عقد بالرياض، يوم الإثنين الماضي، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وأكد الجانبان أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، مؤقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة.
https://sarabic.ae/20250421/الرياض-تدخل-عالم-الجينات-الروسي-اهتمام-سعودي-بتقنيات-وراثية-دقيقة-1099766083.html
https://sarabic.ae/20250423/الرئيس-الإسرائيلي-المحتجزون-في-غزة-يستصرخون-لنعيدهم-في-أسرع-وقت-ممكن-1099833426.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار

السعودية تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للشرق الأوسط

18:45 GMT 23.04.2025
© Egyptian Ministry of Foreign Affairsاجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة.
اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، معربةً عن اعتقادها بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب تسريع الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ163 الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حسبما ذكرت قناة "العربية".
وأكد الخريجي، الذي شارك نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
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الرياض تدخل عالم الجينات الروسي... اهتمام سعودي بتقنيات وراثية دقيقة
21 أبريل, 16:17 GMT
وأوضح نائب وزير الخارجية السعودي أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الدوليين من خلال "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" لدفع مسار السلام قدما، كما أكد على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانب آخر، أعرب الخريجي عن رفض السعودية القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض حلول لا تلبي تطلعاته المشروعة في تقرير المصير، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وفي وقت سابق، اتفقت مصر والسعودية، على أهمية تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وإطلاق أنشطته في أقرب وقت، بما يسهم في الارتقاء بمسار لتعاون البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
الرئيس الإسرائيلي: المحتجزون في غزة يستصرخون لنعيدهم في أسرع وقت ممكن
17:59 GMT
وخلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي عقد بالرياض، يوم الإثنين الماضي، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الجانبان أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، مؤقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة.
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