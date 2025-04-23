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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم بلاده للمفاوضات الإيرانية الأمريكية لإبعاد المنطقة من خطر الحرب
وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم بلاده للمفاوضات الإيرانية الأمريكية لإبعاد المنطقة من خطر الحرب
سبوتنيك عربي
من المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين، الأربعاء، مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:11+0000
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وقال وزير الخارجية العراقي، بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إن بلاده تدعمها لإبعاد المنطقة من خطر الحرب، مؤكدًا أنه ليس هناك بديل للتفاوض.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
https://sarabic.ae/20250420/إيران-تكشف-عن-تغيير-مهم-خلال-مفاوضات-الأربعاء-مع-أمريكا---1099730508.html
https://sarabic.ae/20250419/روسيا-ترحب-بالمفاوضات-بين-إيران-وأمريكا-حول-البرنامج-النووي-لطهران---1099697983.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم بلاده للمفاوضات الإيرانية الأمريكية لإبعاد المنطقة من خطر الحرب

09:11 GMT 23.04.2025
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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تابعنا عبر
من المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين، الأربعاء، مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
وقال وزير الخارجية العراقي، بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إن بلاده تدعمها لإبعاد المنطقة من خطر الحرب، مؤكدًا أنه ليس هناك بديل للتفاوض.
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
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20 أبريل, 15:35 GMT
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.
وفي وقت سابق، أكد بقائي أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
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