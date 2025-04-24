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إعلام يكشف ماذا طلبت طهران من واشنطن خلال المفاوضات الأخيرة
إعلام يكشف ماذا طلبت طهران من واشنطن خلال المفاوضات الأخيرة
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أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اقترح على المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال المفاوضات الأخيرة بين الطرفين حول البرنامج... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب تلك الوسائل، فإن عراقجي، قال لويتكوف، خلال المفاوضات التي جرت يوم السبت الماضي، إنه "من غير المرجح التوصل لاتفاق نهائي خلال مدة الـ60 يوما، التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب التفاصيل الفنية الدقيقة التي تتعلق بأي اتفاق نووي".ولفتت الوسائل إلى أن "رد ويتكوف على وزير الخارجية الإيراني، هو أنه يجب التركيز على اتفاق شامل في المدة المحددة وأنه لا يريد مناقشة أي اتفاق مؤقت في الوقت الحالي، لكنه أوضح أنه عندما تقترب نهاية المدة المحددة دون التوصل لاتفاق يمكن مناقشة اتفاق مؤقت".واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
https://sarabic.ae/20250330/ترامب-يهدد-بقصف-لا-مثيل-له-على-إيران-في-حال-فشل-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-برنامجها-النووي-1099081264.html
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف ماذا طلبت طهران من واشنطن خلال المفاوضات الأخيرة

17:14 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اقترح على المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال المفاوضات الأخيرة بين الطرفين حول البرنامج النووي الإيراني، التفاوض على اتفاق مؤقت بشأن البرنامج.
وبحسب تلك الوسائل، فإن عراقجي، قال لويتكوف، خلال المفاوضات التي جرت يوم السبت الماضي، إنه "من غير المرجح التوصل لاتفاق نهائي خلال مدة الـ60 يوما، التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب التفاصيل الفنية الدقيقة التي تتعلق بأي اتفاق نووي".
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ولفتت الوسائل إلى أن "رد ويتكوف على وزير الخارجية الإيراني، هو أنه يجب التركيز على اتفاق شامل في المدة المحددة وأنه لا يريد مناقشة أي اتفاق مؤقت في الوقت الحالي، لكنه أوضح أنه عندما تقترب نهاية المدة المحددة دون التوصل لاتفاق يمكن مناقشة اتفاق مؤقت".

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة نفت مسألة الاتفاق المؤقت، بينما نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن "عراقجي وويتكوف، أحرزا تقدما جيدا في مفاوضاتهما في روما".

واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
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