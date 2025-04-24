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https://sarabic.ae/20250424/كيف-منحتنا-التكنولوجيات-الجديدة-إمكانية-رؤية-البعد-الآخر-للخلايا؟-1099858641.html
كيف منحتنا التكنولوجيات الجديدة إمكانية رؤية "البعد الآخر" للخلايا؟
كيف منحتنا التكنولوجيات الجديدة إمكانية رؤية "البعد الآخر" للخلايا؟
سبوتنيك عربي
طوّرت مجموعة من العلماء تقنية مبتكرة تجمع بين التصوير بالمطياف الكتلي وميكروسكوبية التوسع، ما يسمح برؤية مئات الجزيئات الحيوية مثل الدهون والمستقلبات... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T13:55+0000
2025-04-24T13:55+0000
مجتمع
علوم
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وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، فإن طرق التصوير مثل المجهرية، تعاني من قيود تسمح برؤية عدد قليل فقط من الجزيئات، بينما يفتقر المطياف الكتلي العادي إلى القدرة على التعامل مع الأنسجة السليمة، والتصوير بالمطياف الكتلي، رغم قدرته على رصد مئات الجزيئات، فكان يعاني من دقة منخفضة لا تكفي لتصوير الخلايا الفردية.وقال العلماء: "معرفة الجزيئات الموجودة في موقع معين وما هو موجود في الخلايا المجاورة أمر مهم للغاية لأي سؤال بيولوجي".وأكد العلماء أن هذه التقنية الجديدة تعتمد على توسيع عينات الأنسجة باستخدام مادة "هيدروجيل منتفخة"، ما يمدد العينات بشكل متساوٍ دون إتلاف تركيبتها الجزيئية، وهذا يسمح باستخدام التصوير بالمطياف الكتلي لرصد مئات الجزيئات بدقة عالية في مواقعها الأصلية.وأشار العلماء إلى أن هذه التقنية تعد خطوة كبيرة لفهم الآليات الجزيئية للشيخوخة، الأمراض والأورام، وقد تسهم في تطوير علاجات جديدة، وبفضل بساطتها وعدم حاجتها لمعدات خاصة، يأمل الفريق أن تنتشر في جميع أنحاء العالم.وختم العلماء: "رؤية الجزيئات تتيح فهمًا أعمق لوظائفها وتفاعلاتها، مما يساعد في دراسة التطور والشيخوخة والأمراض".العلاج بجسيمات الذهب النانوية.. أمل جديد لعلاج أمراض العيونيكتشف الفيروسات... علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا قابلا لإعادة الاستخدام
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علوم
علوم

كيف منحتنا التكنولوجيات الجديدة إمكانية رؤية "البعد الآخر" للخلايا؟

13:55 GMT 24.04.2025
© Photo / Zhang and Ding et al /HHMI كيف منحتنا التكنولوجيا الجديدة إمانية رؤية "البعد الآخر" للخلايا
كيف منحتنا التكنولوجيا الجديدة إمانية رؤية البعد الآخر للخلايا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Photo / Zhang and Ding et al /HHMI
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طوّرت مجموعة من العلماء تقنية مبتكرة تجمع بين التصوير بالمطياف الكتلي وميكروسكوبية التوسع، ما يسمح برؤية مئات الجزيئات الحيوية مثل الدهون والمستقلبات والبروتينات داخل أنسجة سليمة بدقة تصل إلى مستوى الخلايا الفردية.
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، فإن طرق التصوير مثل المجهرية، تعاني من قيود تسمح برؤية عدد قليل فقط من الجزيئات، بينما يفتقر المطياف الكتلي العادي إلى القدرة على التعامل مع الأنسجة السليمة، والتصوير بالمطياف الكتلي، رغم قدرته على رصد مئات الجزيئات، فكان يعاني من دقة منخفضة لا تكفي لتصوير الخلايا الفردية.

وأراد العلماء اكتشاف مجموعة متنوعة من الجزيئات الحيوية المختلفة في الأنسجة السليمة لفهم كيفية تغيرها مع تقدم الأنسجة في العمر.

وقال العلماء: "معرفة الجزيئات الموجودة في موقع معين وما هو موجود في الخلايا المجاورة أمر مهم للغاية لأي سؤال بيولوجي".
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وأكد العلماء أن هذه التقنية الجديدة تعتمد على توسيع عينات الأنسجة باستخدام مادة "هيدروجيل منتفخة"، ما يمدد العينات بشكل متساوٍ دون إتلاف تركيبتها الجزيئية، وهذا يسمح باستخدام التصوير بالمطياف الكتلي لرصد مئات الجزيئات بدقة عالية في مواقعها الأصلية.

وأظهرت التجارب نجاح التقنية في تحديد اكتشاف الجزيئات الحيوية في أنسجة المخيخ والكلى والبنكرياس والأورام، ما كشف عن توزيع غير متساوٍ للجزيئات واختلافات هيكلية بين طبقات الأنسجة.

وأشار العلماء إلى أن هذه التقنية تعد خطوة كبيرة لفهم الآليات الجزيئية للشيخوخة، الأمراض والأورام، وقد تسهم في تطوير علاجات جديدة، وبفضل بساطتها وعدم حاجتها لمعدات خاصة، يأمل الفريق أن تنتشر في جميع أنحاء العالم.
وختم العلماء: "رؤية الجزيئات تتيح فهمًا أعمق لوظائفها وتفاعلاتها، مما يساعد في دراسة التطور والشيخوخة والأمراض".
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