https://sarabic.ae/20250424/نقطة-وحيدة-ليفربول-يقترب-من-حسم-لقب-الدوري-الإنجليزي-1099843592.html
نقطة وحيدة... ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي
نقطة وحيدة... ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
اقترب نادي ليفربول كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رسميا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T08:12+0000
2025-04-24T08:12+0000
2025-04-24T08:12+0000
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وبات فريق "الريدز" الإنجليزي على بعد نقطة وحيدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، خاصة بعد سقوط غريمه التقليدي أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه كريستال بالاس، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ34 للمسابقة.ومع تعادل أرسنال، أمس الأربعاء، بعدما حقق فوزا وحيدا فقط مقابل 3 تعادلات في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، الذي أصبح في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، يأتي في المركز الثاني خلف ليفربول (المتصدر)، بفارق 12 نقطة كاملة.ومع الوصول للمرحلة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، إلا أنه بالإمكان حصول ليفربول على اللقب في المباراة المقبلة، سواء بالتعادل أو الفوز، رغم تبقي 4 مباريات كاملة من عمر المسابقة نفسها.ويلتقي ليفربول مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر، حيث يكفيه التعادل من أجل التتويج رسميا بلقبه الـ20 في المسابقة.وفي حال فوز الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي، فإنه سيعادل بذلك الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة العريقة.
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة
نقطة وحيدة... ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي
اقترب نادي ليفربول كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رسميا.
وبات فريق "الريدز" الإنجليزي على بعد نقطة وحيدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، خاصة بعد سقوط غريمه التقليدي أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه كريستال بالاس، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ34 للمسابقة.
ومع تعادل أرسنال، أمس الأربعاء، بعدما حقق فوزا وحيدا فقط مقابل 3 تعادلات في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، الذي أصبح في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، يأتي في المركز الثاني خلف ليفربول (المتصدر)، بفارق 12 نقطة كاملة.
ومع الوصول للمرحلة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، إلا أنه بالإمكان حصول ليفربول
على اللقب في المباراة المقبلة، سواء بالتعادل أو الفوز، رغم تبقي 4 مباريات كاملة من عمر المسابقة نفسها.
ويلتقي ليفربول مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر، حيث يكفيه التعادل من أجل التتويج رسميا بلقبه الـ20 في المسابقة.
وفي حال فوز الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي
، فإنه سيعادل بذلك الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة العريقة.