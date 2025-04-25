https://sarabic.ae/20250425/تقرير-وزير-إسرائيلي-يحث-أمريكا-على-استخدام-قنابل-خارقة-للتحصينات-ضد-المواقع-النووية-الإيرانية-1099896273.html
تقرير: وزير إسرائيلي يحث أمريكا على استخدام "قنابل خارقة للتحصينات" ضد المواقع النووية الإيرانية
تقرير: وزير إسرائيلي يحث أمريكا على استخدام "قنابل خارقة للتحصينات" ضد المواقع النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صحفي إسرائيلي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، دعا خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة في واشنطن، كبار المسؤولين الأمريكيين إلى... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد بذلك مصادر استخبارية سابقة أمريكية وإسرائيلية مطّلعة على فحوى النقاشات، لوسائل إعلام غربية.وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "ديرمر، عقد اجتماعا مطولا بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية، جمعه بالأخير في منتجع "مار إيه لاغو"، وبحضور صهره جاريد كوشنر ورجل الأعمال ستيف ويتكوف، المبعوث الحالي لترامب إلى الشرق الأوسط، وكان يهدف اللقاء إلى تمهيد أجندة أمريكية - إسرائيلية جديدة في المنطقة".ورغم تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة وقضية المتحجزين، فإن مقربين من وزير الشوؤن الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يرون أن "استراتيجيته الإقليمية لا تزال ثابتة"، ويستبعدون التنازل أمام الشروط السعودية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية في إطار التطبيع.واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
تقرير: وزير إسرائيلي يحث أمريكا على استخدام "قنابل خارقة للتحصينات" ضد المواقع النووية الإيرانية
كشف تقرير صحفي إسرائيلي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، دعا خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة في واشنطن، كبار المسؤولين الأمريكيين إلى النظر في استخدام قنابل "خارقة للتحصينات" ضد المنشآت النووية الإيرانية المحصّنة.
وأفاد بذلك مصادر استخبارية سابقة أمريكية وإسرائيلية مطّلعة على فحوى النقاشات، لوسائل إعلام غربية.
وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، أن "ديرمر، عقد اجتماعا مطولا بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية، جمعه بالأخير في منتجع "مار إيه لاغو"، وبحضور صهره جاريد كوشنر ورجل الأعمال ستيف ويتكوف، المبعوث الحالي لترامب إلى الشرق الأوسط، وكان يهدف اللقاء إلى تمهيد أجندة أمريكية - إسرائيلية جديدة في المنطقة".
ورغم تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة وقضية المتحجزين، فإن مقربين من وزير الشوؤن الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يرون أن "استراتيجيته الإقليمية لا تزال ثابتة"، ويستبعدون التنازل أمام الشروط السعودية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية في إطار التطبيع.
ويؤكد هؤلاء أن "علاقات ديرمر الوثيقة بكل من إدارة ترامب وقيادات خليجية، ستُترجم قريبا إلى تقدم دبلوماسي ملموس مع السعودية، بعيدا عن الطروحات التي يرونها دعائية"، بحسب الصحيفة.
واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي،
وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية،
التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية
ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.