محلل سياسي: لقاء بوتين وويتكوف يعكس التوجه الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا وإنهاء الأزمة
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation/
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قال أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي في خضم التوجّه الواضح لدى الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لوقف الحروب في المنطقة.
وأضاف وهبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب يأمل في وقف وإنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان، ووقف المعارك في قطاع غزة، كذلك إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد الوصول لاتفاق لحل الأزمة".
وأكد أن "ترامب لديه القدرة على وقف ما يحدث في أوكرانيا، حيث كانت أمريكا القوة الأقوى لكييف، ومدت أوكرانيا بالعتاد والسلاح وكل أنواع الدعم، وإلا ما كانت أوكرانيا تستطيع أن تستمر في مواجهة العملية العسكرية الروسية حتى الآن، وهو ما أشار إليه ترامب خلال اللقاء الذي جمعه مع زيلنيسكي".
وأردف وهبي أن "هناك صداقة تربط الرئيس ترامب بالرئيس بوتين، وحلف سياسي واستراتيجي بين أمريكا وكييف، وهذا يجعل الولايات المتحدة قادرة على وقف الحرب والتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وهذا ما ورد في نص الاقتراح الأمريكي".
وأوضح أن "لقاء بوتين وويتكوف اليوم، يأتي في هذا الإطار، وهذا دليل على أن الإدارة الأمريكية جادة في هذا التوجه، وتريد أن تنهي الحرب في أقرب وقت ممكن، من أجل التفرغ للملف الصيني، الذي يشكل قلقا سياسيا واقتصاديا لواشنطن، وخاصة إدارة الرئيس ترامب".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن ترامب، قوله: "ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، اليوم الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
21 أبريل, 13:43 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.
واستقبل الرئيس الروسي، المبعوث الأمريكي في الكرملين، اليوم الجمعة، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.
وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.