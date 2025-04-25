https://sarabic.ae/20250425/محلل-سياسي-لقاء-بوتين-وويتكوف-يعكس-التوجه-الأمريكي-لوقف-الدعم-لأوكرانيا-وإنهاء-الأزمة-1099902482.html

محلل سياسي: لقاء بوتين وويتكوف يعكس التوجه الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا وإنهاء الأزمة

محلل سياسي: لقاء بوتين وويتكوف يعكس التوجه الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا وإنهاء الأزمة

سبوتنيك عربي

قال أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي في خضم التوجّه... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T20:48+0000

2025-04-25T20:48+0000

2025-04-25T20:48+0000

حصري

العالم

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069172869_0:58:1201:734_1920x0_80_0_0_f89730860a47aaf9d046a238ed62b56c.jpg

وأضاف وهبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب يأمل في وقف وإنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان، ووقف المعارك في قطاع غزة، كذلك إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد الوصول لاتفاق لحل الأزمة".وأكد أن "ترامب لديه القدرة على وقف ما يحدث في أوكرانيا، حيث كانت أمريكا القوة الأقوى لكييف، ومدت أوكرانيا بالعتاد والسلاح وكل أنواع الدعم، وإلا ما كانت أوكرانيا تستطيع أن تستمر في مواجهة العملية العسكرية الروسية حتى الآن، وهو ما أشار إليه ترامب خلال اللقاء الذي جمعه مع زيلنيسكي".وأردف وهبي أن "هناك صداقة تربط الرئيس ترامب بالرئيس بوتين، وحلف سياسي واستراتيجي بين أمريكا وكييف، وهذا يجعل الولايات المتحدة قادرة على وقف الحرب والتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وهذا ما ورد في نص الاقتراح الأمريكي".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن ترامب، قوله: "ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، اليوم الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.

https://sarabic.ae/20250425/ترامب-المفاوضون-بشأن-أوكرانيا-قريبون-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099895895.html

https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعلن-استئناف-العمليات-القتالية-بعد-هدنة-عيد-الفصح-1099759209.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن