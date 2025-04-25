https://sarabic.ae/20250425/مصدر-أمني-عملية-دقيقة-تسفر-عن-مقتل-ضابط-كبير-في-حمص-وسط-سوريا-1099882430.html
مصدر أمني سوري: مقتل ضابط كبير في حمص وسط البلاد
مصدر أمني سوري: مقتل ضابط كبير في حمص وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الأمن العام السوري، اليوم الخميس، مقتل ضابط كبير في محافظة حمص وسط البلاد، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بالدقيقة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T08:45+0000
2025-04-25T08:45+0000
2025-04-25T09:03+0000
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ضابط
العالم العربي
عملية أمنية
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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني في حمص، قوله: "تلقت وحدة أمنية معلومات عن وجود العميد الطيارعلي شلهوب في أحد الأبنية السكنية في حي وادي الذهب، حيث تمت محاصرة المكان بهدف اعتقاله".وبحسب المصدر، فإن "الخطر الذي شكله شلهوب على أرواح المدنيين وعناصر الأمن استوجب التوجيه بتحييده خلال الاشتباك".ووفقا لوسائل إعلام سورية، العميد شلهوب كان أحد قادة الطيران العسكري في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وخدم في عدة مطارات وقواعد عسكرية من بينها تفتناز، جب رملة، حماة، وحميميم.ومنذ رحيل حكومة الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الجديدة، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250422/الداخلية-السورية-تعلن-القبض-على-قائد-عسكري-كبير-من-عهد-الأسد-1099798899.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, ضابط, العالم العربي, عملية أمنية
أخبار سوريا اليوم, ضابط, العالم العربي, عملية أمنية
مصدر أمني سوري: مقتل ضابط كبير في حمص وسط البلاد
08:45 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 09:03 GMT 25.04.2025)
أعلنت إدارة الأمن العام السوري، اليوم الخميس، مقتل ضابط كبير في محافظة حمص وسط البلاد، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بالدقيقة.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني في حمص،
قوله: "تلقت وحدة أمنية معلومات عن وجود العميد الطيارعلي شلهوب في أحد الأبنية السكنية في حي وادي الذهب، حيث تمت محاصرة المكان بهدف اعتقاله".
وأضاف المصدر: "عند محاولة الاقتحام، بادر العميد شلهوب بإطلاق النار على عناصر الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أصيب خلالها عدد من عناصر القوى الأمنية".
وبحسب المصدر، فإن "الخطر الذي شكله شلهوب على أرواح المدنيين
وعناصر الأمن استوجب التوجيه بتحييده خلال الاشتباك".
وحسب مصادر محلية في حمص، "توجهت دورية من إدارة الأمن العام إلى حي وادي الذهب في مدينة حمص لإلقاء القبض على العميد شلهوب، وذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاته المريبة ومحاولاته المستمرة للتخفي، وسط معلومات تؤكد ارتباطه بمجموعات خارجة عن القانون".
ووفقا لوسائل إعلام سورية، العميد شلهوب كان أحد قادة الطيران العسكري في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وخدم في عدة مطارات وقواعد عسكرية
من بينها تفتناز، جب رملة، حماة، وحميميم.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الجديدة، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.