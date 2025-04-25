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الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
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مصدر أمني سوري: مقتل ضابط كبير في حمص وسط البلاد
مصدر أمني سوري: مقتل ضابط كبير في حمص وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الأمن العام السوري، اليوم الخميس، مقتل ضابط كبير في محافظة حمص وسط البلاد، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بالدقيقة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T08:45+0000
2025-04-25T09:03+0000
أخبار سوريا اليوم
ضابط
العالم العربي
عملية أمنية
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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني في حمص، قوله: "تلقت وحدة أمنية معلومات عن وجود العميد الطيارعلي شلهوب في أحد الأبنية السكنية في حي وادي الذهب، حيث تمت محاصرة المكان بهدف اعتقاله".وبحسب المصدر، فإن "الخطر الذي شكله شلهوب على أرواح المدنيين وعناصر الأمن استوجب التوجيه بتحييده خلال الاشتباك".ووفقا لوسائل إعلام سورية، العميد شلهوب كان أحد قادة الطيران العسكري في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وخدم في عدة مطارات وقواعد عسكرية من بينها تفتناز، جب رملة، حماة، وحميميم.ومنذ رحيل حكومة الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الجديدة، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250422/الداخلية-السورية-تعلن-القبض-على-قائد-عسكري-كبير-من-عهد-الأسد-1099798899.html
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أخبار سوريا اليوم, ضابط, العالم العربي, عملية أمنية
أخبار سوريا اليوم, ضابط, العالم العربي, عملية أمنية

مصدر أمني سوري: مقتل ضابط كبير في حمص وسط البلاد

08:45 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 09:03 GMT 25.04.2025)
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أعلنت إدارة الأمن العام السوري، اليوم الخميس، مقتل ضابط كبير في محافظة حمص وسط البلاد، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بالدقيقة.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني في حمص، قوله: "تلقت وحدة أمنية معلومات عن وجود العميد الطيارعلي شلهوب في أحد الأبنية السكنية في حي وادي الذهب، حيث تمت محاصرة المكان بهدف اعتقاله".
وأضاف المصدر: "عند محاولة الاقتحام، بادر العميد شلهوب بإطلاق النار على عناصر الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أصيب خلالها عدد من عناصر القوى الأمنية".
وبحسب المصدر، فإن "الخطر الذي شكله شلهوب على أرواح المدنيين وعناصر الأمن استوجب التوجيه بتحييده خلال الاشتباك".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد
22 أبريل, 13:21 GMT
وحسب مصادر محلية في حمص، "توجهت دورية من إدارة الأمن العام إلى حي وادي الذهب في مدينة حمص لإلقاء القبض على العميد شلهوب، وذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاته المريبة ومحاولاته المستمرة للتخفي، وسط معلومات تؤكد ارتباطه بمجموعات خارجة عن القانون".
ووفقا لوسائل إعلام سورية، العميد شلهوب كان أحد قادة الطيران العسكري في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وخدم في عدة مطارات وقواعد عسكرية من بينها تفتناز، جب رملة، حماة، وحميميم.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الجديدة، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.
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