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إيهود باراك: نتنياهو يخدع ترامب

إيهود باراك: نتنياهو يخدع ترامب

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخدع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن باراك، أن "نتنياهو يخدع ترامب ويقول إن على إسرائيل الخضوع لحكرة حماس أو التخلي عن المخطوفين".وهاجم باراك سلفه، نتنياهو، قائلا: "نتنياهو يقودنا إلى حرب خادعة تهدف إلى الحفاظ على سلام حكومته على حساب أرواح الجنود والرهائن، ويتهرب من الخوض في اليوم التالي بقطاع غزة".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك: "إسرائيل على شفا حفرة ونتنياهو أعلن حربا عليها وعلى قيمها ونكث في قسم الولاء، والحرب بغزة هدفها الآن إبقاء نتنياهو وائتلافه بالحكم".ولم يكتف باراك بذلك، بل تابع: "نفقد أبناءنا باستمرار ونخسر مكانتنا الدولية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250427/خطة-جديدة-تقرير-جدل-إسرائيلي-بشأن-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1099931560.html

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