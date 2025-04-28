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https://sarabic.ae/20250428/تسريب-صوتي-لمحادثة-بين-عبد-الناصر-والقذافي-يثير-جدلا-1099972073.html
تسريب صوتي لمحادثة بين عبد الناصر والقذافي يثير جدلا
تسريب صوتي لمحادثة بين عبد الناصر والقذافي يثير جدلا
سبوتنيك عربي
أثار تسجيل صوتي مسرب لحديث بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T13:08+0000
2025-04-28T13:08+0000
مجتمع
جمال عبد الناصر
تسريب صوتي
معمر القذافي
مصر
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102930/32/1029303248_0:42:3001:1730_1920x0_80_0_0_f43c584d47b1c88a1868f6235e0c33e7.jpg
وفجّر المقطع تساؤلات حول مصدر التسريب، ومن وراء نشره وبثه، ما دفع مكتبة الإسكندرية للرد سريعا بيبان حول التسريب، وخروج عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل للرد.وكشف التسريب عن رغبة عبد الناصر في السلام والحل السلمي لاستعادة الأرض العربية وليس بالحرب مع إسرائيل، وهو ما سار عليه خلفه الرئيس الراحل أنور السادات.بيان مكتبة الإسكندريةوأفادت وسائل إعلام أن مكتبة الإسكندرية أعلنت في بيان لها، أنها "غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، تخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بخلاف الموقع الرسمي له"، والذي كان نتاج تعاون منذ العام 2004 بين المكتبة و"مؤسسة جمال عبد الناصر"، برئاسة ابنته هدى عبد الناصر.ونفت المكتبة "مسؤوليتها عن أي محتوى تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وعن أي مزاعم تشير إلى ملكية المكتبة لهذه الصفحات"، مؤكدة أنها "لا تتبنى أو تروج لأي محتوى لا يتماشى مع مهمتها الأكاديمية والبحثية، معلنة التزامها بأعلى معايير المهنية في التعامل مع التاريخ السياسي".في السياق ذاته، تحدث عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل لـصحيفة "الشروق" المصرية: "المحادثات ليست تسريبا، وتسجيلها ومحاضرها متاحان في مكتبة الإسكندرية"، وأضاف: "محضر اللقاء موجود في مكتبة الإسكندرية منذ أن قامت أسرة عبد الناصر بإهدائها العديد من أوراق عبد الناصر الخاصة والعامة".يذكر أن مكتبة الإسكندرية تحوي الأرشيف الرقمي الخاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو يوثق حياته باستخدام مجموعة من الوسائل المختلفة. وأهدت "مؤسسة جمال عبد الناصر" التي تترأسها ابنته هدى، مجموعات الوثائق والصور والأفلام والخُطي لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئيا وتبويبها وفهرستها وإتاحتها للمستخدمين في واجهة قابلة للبحث والتصفح.
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جمال عبد الناصر, تسريب صوتي, معمر القذافي, مصر, منوعات
جمال عبد الناصر, تسريب صوتي, معمر القذافي, مصر, منوعات

تسريب صوتي لمحادثة بين عبد الناصر والقذافي يثير جدلا

13:08 GMT 28.04.2025
© AP Photo / RAOUL FORNEZZAالرئيس المصري جمال عبد الناصر في عام 1957
الرئيس المصري جمال عبد الناصر في عام 1957 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / RAOUL FORNEZZA
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أثار تسجيل صوتي مسرب لحديث بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا واسعا بسبب النقاش الذي دار خلاله حول الخلافات بين القادة العرب بخصوص الحرب مع إسرائيل.
وفجّر المقطع تساؤلات حول مصدر التسريب، ومن وراء نشره وبثه، ما دفع مكتبة الإسكندرية للرد سريعا بيبان حول التسريب، وخروج عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل للرد.

في التفاصيل، التسريب هو عبارة عن لقاء بين عبد الناصر والقذافي في 4 أغسطس/آب عام 1970، أي قبل وفاة عبد الناصر في 28 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وخلال التسريب وجّه الرئيس المصري الراحل انتقادات للحكومات في سوريا والعراق والجزائر وبعض المنظمات الفلسطينية، وقادة الأحزاب العربية وقتها، منددًا بـ"انتقاداتها" له ولبلاده والمزايدة عليه في المواجهة مع إسرائيل، دون تدخل منهم.

وكشف التسريب عن رغبة عبد الناصر في السلام والحل السلمي لاستعادة الأرض العربية وليس بالحرب مع إسرائيل، وهو ما سار عليه خلفه الرئيس الراحل أنور السادات.
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بيان مكتبة الإسكندرية
وأفادت وسائل إعلام أن مكتبة الإسكندرية أعلنت في بيان لها، أنها "غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، تخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بخلاف الموقع الرسمي له"، والذي كان نتاج تعاون منذ العام 2004 بين المكتبة و"مؤسسة جمال عبد الناصر"، برئاسة ابنته هدى عبد الناصر.

وقالت إنه "تم إهداء المواد الرقمية الموجودة بالموقع من المؤسسة إلي مكتبة الإسكندرية"، مضيفة أنها "نفذت الجانب التقني بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي والسياسي للرئيس الراحل، وإتاحته للأجيال القادمة".

ونفت المكتبة "مسؤوليتها عن أي محتوى تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وعن أي مزاعم تشير إلى ملكية المكتبة لهذه الصفحات"، مؤكدة أنها "لا تتبنى أو تروج لأي محتوى لا يتماشى مع مهمتها الأكاديمية والبحثية، معلنة التزامها بأعلى معايير المهنية في التعامل مع التاريخ السياسي".
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في السياق ذاته، تحدث عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل لـصحيفة "الشروق" المصرية: "المحادثات ليست تسريبا، وتسجيلها ومحاضرها متاحان في مكتبة الإسكندرية"، وأضاف: "محضر اللقاء موجود في مكتبة الإسكندرية منذ أن قامت أسرة عبد الناصر بإهدائها العديد من أوراق عبد الناصر الخاصة والعامة".

وكشف عبد الحكيم عبد الناصر أن "المحادثة كشفت أن عبد الناصر كان رجل دولة وليس زعيما حنجوريا كما يعتقد البعض"، مؤكدا أن "التسجيل لا يقلل من قيمة عبد الناصر، كما يكشف أن الرئيس الراحل لم يكن مستعدا للتضحية بشعبه وشباب القوات المسلحة مقابل زعامة وهمية".

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تحوي الأرشيف الرقمي الخاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو يوثق حياته باستخدام مجموعة من الوسائل المختلفة. وأهدت "مؤسسة جمال عبد الناصر" التي تترأسها ابنته هدى، مجموعات الوثائق والصور والأفلام والخُطي لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئيا وتبويبها وفهرستها وإتاحتها للمستخدمين في واجهة قابلة للبحث والتصفح.
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