https://sarabic.ae/20250428/ختام-القمة-المصغرة-لدعم-بعثة-الاتحاد-الأفريقي-في-الصومال-1099973461.html

ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

سبوتنيك عربي

اختتمت في مدينة عنتيبي في أوغندا القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوصوم). 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T13:30+0000

2025-04-28T13:30+0000

2025-04-28T13:30+0000

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ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال سبوتنيك عربي ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

شارك في القمة خمس دول هي مصر وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.كما جرى تأكيد أهمية التعاون بين الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية لضمان استقرار المناطق المحررة من قبضة مسلحي حركة الشباب، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتمويل بعثة "أوصوم" ودعم القوات الصومالية.وأوضح لراديو "سبوتنيك"، أن الدول الإقليمية تدعم الصومال على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية زادت 8 آلاف عنصر وطالبت بدعم الجيش بقوة جوية نظرا للمعدات التي يستخدمها المسلحون.وذكر أن الصومال يشهد صراعا داخليا ودوليا، مشيرا إلى أن وجود المسلحين يزيد من الأزمة.بعد وساطة أمريكية قطرية... رواندا والكونغو الديمقراطية تتوصلان إلى اتفاق سلاموقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، اتفاقيةً تنصّ على احترام سيادة كل منهما، والتوصل إلى مسودة اتفاق سلام بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، وجرى توقيع هذه الاتفاقية في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف في شرق الكونغو، بوساطة قطرية.بوساطة قطرية وأمريكية، رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية توقعان إعلان مباديء تمهيدا لاتفاق سلام شامل بين الدولتين، حيث اتفق الطرفان على استكشاف آلية تنسيق أمني مشتركة للقضاء على الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية.ومن المتوقع أن يجذب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه وسط تقدم غير مسبوق لمتمردي "حركة 23 مارس" المدعومة من رواندا في الكونغو، استثمارات أمريكية من القطاعين العام والخاص إلى المنطقة الغنية بالمعادن، بما في ذلك التنتالوم والذهب، وفقا للنص النهائي.وأكد أن توقيع الاتفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن له دلالة كبيرة في ظل الضغط الذي مارسته حكومة الكونغو وتقديم امتيازات لها ، والتي جاءت مع العلاقات الجيدة بينهما حتى تتدخل أمريكا في الأزمة.مصر تحتضن العرس الأفريقي... بمشاركة 13 منتخبا في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشبابانطلقت في مصر بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب، التي تستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل، بمشاركة 13 منتخبا يمثلون القارة السمراء، وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للشباب على تقسيم المجموعات كالتالي.ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للشباب بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول، إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة 24 منتخبا.وأرجع الكاتب الصحفي، عزيز بيلبودالي، مشاركة 13 منتخبا فقط في البطولة إلى أن أفريقيا تعاني من قلة الإمكانيات وغياب الاهتمام بالفئات الصغيرة، مبينا أن الدور أصبح منوطا بالأكاديميات والمدارس الكروية التي تهتم بهذه الفئات.وذكر أن مصر من أكثر المنتخبات المرشحة للبطولة نظرا للجاهزية والشخصية التي يتمتع بها لاعبو الفريق وأيضا أنهم يلعبون على أرضهم، بالإضافة إلى منتخب المغرب الذي وفرت له الجامعة المغربية كل الظروف المناسبة للفوز بالبطولة.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا نبض أفريقيا...

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