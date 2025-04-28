ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على أي أرض فلسطينية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/ممثلة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لا-يمكن-لإسرائيل-ممارسة-السيادة-على-أي-أرض-فلسطينية-1099956578.html
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على أي أرض فلسطينية
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على أي أرض فلسطينية
سبوتنيك عربي
دانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه "غير شرعي" وأنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على أي جزء... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T09:17+0000
2025-04-28T09:17+0000
العالم العربي
محكمة العدل الدولية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأونروا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103487/92/1034879298_0:898:2100:2079_1920x0_80_0_0_32c6d6862780990ab10f02aeab6024e3.jpg
جاء ذلك خلال بيان رسمي أمام محكمة العدل الدولية، شددت فيه على ضرورة قيام إسرائيل بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، محذرة من أن "منع عمل وكالة الأونروا يخالف التزاماتها الدولية". وأكدت الممثلة الأممية أن "إسرائيل انتهكت التزاماتها باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، مشددة على "الواجب الأساسي لإسرائيل المتمثل في ضمان عمل المؤسسات الدولية دون عوائق".وأضافت: "لا يحق لأي دولة أن تتدخل في عمل مرافق أي منظمة تابعة للأمم المتحدة"، معربة عن رفضها القاطع "أي محاولة للتقويض على عمل المنظمات الدولية".وطالبت الممثلة الأممية إسرائيل بالامتثال الكامل لواجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، قائلة: "على إسرائيل احترام القانون الدولي وبنود الميثاق الأممي دون انتقائية".من جهة أخرى، أشارت إلى أن المنظمة الدولية "تأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حيادية بعض وكالات الأمم المتحدة"، مؤكدةً أن الأمم المتحدة " تعمل على ضمان النزاهة والشفافية في جميع عملياتها".وفي وقت سابق، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في غزة متدهورة باستمرار، وخطيرة للغاية، وعلى أبواب مجاعة حقيقية في كل المناطق.وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مخزون وكالة الأونروا وهي المنظمة الأكبر في تزويد السكان في قطاع غزة بالمواد الغذائية نفد تماما، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي.وتابع: "أطفال قطاع غزة يتضورون جوعا، وإسرائيل لا تزال تمنع إدخال المواد الغذائية، هناك عملية تجويع حقيقية لأسباب سياسية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع على الإطلاق، أكثر من 50 يوما على منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود والدواء والمياه والكهرباء إلى القطاع في سابقة هي الأولى".وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل في 7 أكتوبر منعت دخول المساعدات الإنسانية والمساعدات لمدة أسبوعين ثم أدخلتها بصورة جزئية، لكن لم يكن بهذا الشكل الأخير من المنع، منذ 2 مارس (آذار) وحتى الآن، بالإضافة إلى استمرار الهجمات الضخمة والعنيفة التي يسقط بها الكثير من المدنيين، خاصة الأطفال.
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-إدارة-بايدن-هددتنا-بقطع-الأسلحة-إذا-دخلنا-غزة-فقلنا-لهم-إننا-لسنا-دولة-تابعة-1099946107.html
https://sarabic.ae/20250425/الشيباني-يطالب-المجتمع-الدولي-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-اعتداءاتها-على-سوريا-1099898489.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103487/92/1034879298_0:701:2100:2276_1920x0_80_0_0_ae7d86aea01f42f5835d909420a9f7c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, محكمة العدل الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الأونروا
العالم العربي, محكمة العدل الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الأونروا

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على أي أرض فلسطينية

09:17 GMT 28.04.2025
© RIA Novosti . Sergei Guneyevمحكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© RIA Novosti . Sergei Guneyev
تابعنا عبر
دانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه "غير شرعي" وأنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على أي جزء من هذه الأراضي".
جاء ذلك خلال بيان رسمي أمام محكمة العدل الدولية، شددت فيه على ضرورة قيام إسرائيل بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، محذرة من أن "منع عمل وكالة الأونروا يخالف التزاماتها الدولية".
وأكدت الممثلة الأممية أن "إسرائيل انتهكت التزاماتها باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، مشددة على "الواجب الأساسي لإسرائيل المتمثل في ضمان عمل المؤسسات الدولية دون عوائق".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
نتنياهو: إدارة بايدن هددتنا بقطع الأسلحة إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة
أمس, 18:11 GMT
وأضافت: "لا يحق لأي دولة أن تتدخل في عمل مرافق أي منظمة تابعة للأمم المتحدة"، معربة عن رفضها القاطع "أي محاولة للتقويض على عمل المنظمات الدولية".
وطالبت الممثلة الأممية إسرائيل بالامتثال الكامل لواجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، قائلة: "على إسرائيل احترام القانون الدولي وبنود الميثاق الأممي دون انتقائية".
من جهة أخرى، أشارت إلى أن المنظمة الدولية "تأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حيادية بعض وكالات الأمم المتحدة"، مؤكدةً أن الأمم المتحدة " تعمل على ضمان النزاهة والشفافية في جميع عملياتها".
وفي وقت سابق، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في غزة متدهورة باستمرار، وخطيرة للغاية، وعلى أبواب مجاعة حقيقية في كل المناطق.
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
الشيباني يطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا
25 أبريل, 17:11 GMT
وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مخزون وكالة الأونروا وهي المنظمة الأكبر في تزويد السكان في قطاع غزة بالمواد الغذائية نفد تماما، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي.
وتابع: "أطفال قطاع غزة يتضورون جوعا، وإسرائيل لا تزال تمنع إدخال المواد الغذائية، هناك عملية تجويع حقيقية لأسباب سياسية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع على الإطلاق، أكثر من 50 يوما على منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود والدواء والمياه والكهرباء إلى القطاع في سابقة هي الأولى".
وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل في 7 أكتوبر منعت دخول المساعدات الإنسانية والمساعدات لمدة أسبوعين ثم أدخلتها بصورة جزئية، لكن لم يكن بهذا الشكل الأخير من المنع، منذ 2 مارس (آذار) وحتى الآن، بالإضافة إلى استمرار الهجمات الضخمة والعنيفة التي يسقط بها الكثير من المدنيين، خاصة الأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала