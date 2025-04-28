https://sarabic.ae/20250428/ممثلة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لا-يمكن-لإسرائيل-ممارسة-السيادة-على-أي-أرض-فلسطينية-1099956578.html

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على أي أرض فلسطينية

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على أي أرض فلسطينية

سبوتنيك عربي

دانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه "غير شرعي" وأنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على أي جزء... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T09:17+0000

2025-04-28T09:17+0000

2025-04-28T09:17+0000

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جاء ذلك خلال بيان رسمي أمام محكمة العدل الدولية، شددت فيه على ضرورة قيام إسرائيل بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، محذرة من أن "منع عمل وكالة الأونروا يخالف التزاماتها الدولية". وأكدت الممثلة الأممية أن "إسرائيل انتهكت التزاماتها باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، مشددة على "الواجب الأساسي لإسرائيل المتمثل في ضمان عمل المؤسسات الدولية دون عوائق".وأضافت: "لا يحق لأي دولة أن تتدخل في عمل مرافق أي منظمة تابعة للأمم المتحدة"، معربة عن رفضها القاطع "أي محاولة للتقويض على عمل المنظمات الدولية".وطالبت الممثلة الأممية إسرائيل بالامتثال الكامل لواجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، قائلة: "على إسرائيل احترام القانون الدولي وبنود الميثاق الأممي دون انتقائية".من جهة أخرى، أشارت إلى أن المنظمة الدولية "تأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حيادية بعض وكالات الأمم المتحدة"، مؤكدةً أن الأمم المتحدة " تعمل على ضمان النزاهة والشفافية في جميع عملياتها".وفي وقت سابق، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في غزة متدهورة باستمرار، وخطيرة للغاية، وعلى أبواب مجاعة حقيقية في كل المناطق.وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مخزون وكالة الأونروا وهي المنظمة الأكبر في تزويد السكان في قطاع غزة بالمواد الغذائية نفد تماما، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي.وتابع: "أطفال قطاع غزة يتضورون جوعا، وإسرائيل لا تزال تمنع إدخال المواد الغذائية، هناك عملية تجويع حقيقية لأسباب سياسية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع على الإطلاق، أكثر من 50 يوما على منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود والدواء والمياه والكهرباء إلى القطاع في سابقة هي الأولى".وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل في 7 أكتوبر منعت دخول المساعدات الإنسانية والمساعدات لمدة أسبوعين ثم أدخلتها بصورة جزئية، لكن لم يكن بهذا الشكل الأخير من المنع، منذ 2 مارس (آذار) وحتى الآن، بالإضافة إلى استمرار الهجمات الضخمة والعنيفة التي يسقط بها الكثير من المدنيين، خاصة الأطفال.

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العالم العربي, محكمة العدل الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الأونروا