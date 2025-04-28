نبش قبر حافظ الأسد... ونقل رفاته إلى مكان مجهول... فيديو
13:24 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 14:51 GMT 28.04.2025)
© Photo / Xنبش قبر حافظ الأسد... ونقل رفاته إلى مكان مجهول
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لنبش قبر الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد، في مدينة القرداحة بريف مدينة اللاذقية، ونقل الرفاة إلى مكان مجهول.
وتظهر الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام جهة مجهولة بنبش القبر ونقل رفاته، وذلك بعد أشهر على إحراق القبر من قبل المجموعات المسلحة التي وصلت إلى القرداحة في ريف اللاذقية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
🟧 انتقادات في سوريا بعد نبش قبر حافظ الأسد... ونقل رفاته إلى مكان مجهول— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 28, 2025
ضجت صفحات النشطاء في سوريا بفيديوهات وصور لقبر الرئيس الأسبق حافظ الأسد، تظهر قيام جهة مجهولة بنبشه ونقل رفاته وذلك بعد أشهر على إحراق القبر من قبل المجموعات المسلحة التي وصلت إلى القرداحة بريف اللاذقية في… pic.twitter.com/Pq87qiObk7
وفي وقت سابق، وبعد رحيل حكومة الأسد، شهد مكان القبر توافد العديد من الشخصيات المعارضة المعروفة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصوير فيديوهات معتبرين ذلك رمزا لإسقاط نظام الأسد.
23 أبريل, 11:35 GMT
وظهرت فيديوهات عن أعمال تدنيس مثل إشعال النيران في القبر وتصوير أفعال غير أخلاقية كالتبول عليه، ونشر هذه المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي.
📊تصويت📊 🇸🇾 🪦— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 28, 2025
برأيك ما الدوافع خلف نبش قبر #حافظ_الأسد في #سوريا ونقل رفاته؟
وحكم والد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سوريا من عام 1971 إلى عام 2000، وحافظ الأسد من مواليد 6 أكتوبر/تشرين الأول 1930 وتوفي في 10 يونيو/حزيران 2000.
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.