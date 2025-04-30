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إعلام: سقوط قتلى في استهداف إسرائيلي لقوات الأمن العام السوري في ريف دمشق
إعلام: سقوط قتلى في استهداف إسرائيلي لقوات الأمن العام السوري في ريف دمشق
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استهدف قوات الأمن السورية في ريف العاصمة دمشق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T12:54+0000
2025-04-30T12:54+0000
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وقالت قناة "سوريا" التلفزيونية، نقلا عن وزارة الداخلية السورية، أن طقوات الأمن العام السوري تعرضت لغارات جوية إسرائيلية على مداخل مدينة صحنايا في ريف دمشق الجنوبي".وذكرت القناة التلفزيونية أن "طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت نقطة تجمع لقوات الأمن العام على مشارف بلدة صحنايا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".وأضاف البيان: "وجهنا رسالة إلى النظام السوري بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل، يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.تقسيم سوريا إلى "دويلات طائفية"… من يساند مخطط إسرائيل؟8 أحداث هزت سوريا خلال أسبوع
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إعلام: سقوط قتلى في استهداف إسرائيلي لقوات الأمن العام السوري في ريف دمشق

12:54 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية
 الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استهدف قوات الأمن السورية في ريف العاصمة دمشق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت قناة "سوريا" التلفزيونية، نقلا عن وزارة الداخلية السورية، أن طقوات الأمن العام السوري تعرضت لغارات جوية إسرائيلية على مداخل مدينة صحنايا في ريف دمشق الجنوبي".
وذكرت القناة التلفزيونية أن "طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت نقطة تجمع لقوات الأمن العام على مشارف بلدة صحنايا".

وبحسب وزارة الداخلية السورية، قُتل رجل أمن وأصيب عدد آخر نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
"لحماية الدروز"... الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية استباقية ضد "متطرفين" في سوريا
09:57 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".

ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، قولهما إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".

وأضاف البيان: "وجهنا رسالة إلى النظام السوري بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل، يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.
تقسيم سوريا إلى "دويلات طائفية"… من يساند مخطط إسرائيل؟
8 أحداث هزت سوريا خلال أسبوع
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