https://sarabic.ae/20250430/لحماية-الدروز-الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-عملية-استباقية-ضد-متطرفين-في-سوريا-1100035348.html
"لحماية الدروز"... الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية استباقية ضد "متطرفين" في سوريا
"لحماية الدروز"... الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية استباقية ضد "متطرفين" في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T09:57+0000
2025-04-30T09:57+0000
2025-04-30T10:24+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، قوله إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".وأكد كاتس في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات أن "العملية نفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا".واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.وبحسب المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية ارتفع أن عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الدروز, اشتباكات, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الدروز, اشتباكات, العالم العربي
"لحماية الدروز"... الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية استباقية ضد "متطرفين" في سوريا
09:57 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 30.04.2025)
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".
ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، قوله إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز
بصحنايا في سوريا".
وأضاف: "وجهنا رسالة إلى النظام السوري بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".
وأكد كاتس في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات أن "العملية نفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا
".
وأوضح كاتس أن "إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري، تحمله فيها مسؤولية حماية الدروز ومنع تعرضهم للأذى"، وأضاف: "نحن نكرم اليوم إسهامات الطائفة الدرزية العظيمة في أمن إسرائيل، ونخلد ذكرى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدولة، وهذا يزيد من التزامنا بحماية الدروز في إسرائيل وإخوانهم في سوريا".
واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة
المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.
وبحسب المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية ارتفع أن عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.