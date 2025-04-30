https://sarabic.ae/20250430/لحماية-الدروز-الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-عملية-استباقية-ضد-متطرفين-في-سوريا-1100035348.html

"لحماية الدروز"... الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية استباقية ضد "متطرفين" في سوريا

"لحماية الدروز"... الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية استباقية ضد "متطرفين" في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T09:57+0000

2025-04-30T09:57+0000

2025-04-30T10:24+0000

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ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، قوله إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".وأكد كاتس في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات أن "العملية نفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا".واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعات من الدروز في الجولان السوري المحتل يعبرون الشريط الحدودي إلى الجانب السوري، تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين، قبل أن يدفعوا البوابة الحدودية المغلقة المؤدية إلى الجانب السوري، في مشهد يعكس تداعيات الأوضاع المتوترة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.وبحسب المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية ارتفع أن عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الدروز, اشتباكات, العالم العربي