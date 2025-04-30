https://sarabic.ae/20250430/الخارجية-السورية-دمشق-ترفض-مطالبات-جماعات-خارجة-عن-القانون-بـحماية-دولية-1100053648.html

الخارجية السورية: دمشق ترفض مطالبات جماعات خارجة عن القانون بـ"حماية دولية"

الخارجية السورية: دمشق ترفض مطالبات جماعات خارجة عن القانون بـ"حماية دولية"

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون البلاد، واعتبرت دعوات... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T17:37+0000

2025-04-30T17:37+0000

2025-04-30T17:37+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها: "تؤكد الجمهورية العربية السورية رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وتعتبر الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى حماية دولية، دعوات غير شرعية ومرفوضة".وشدد البيان على التزام الإدارة السورية الجديدة بـ"حماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك الطائفة الدرزية"، مضيفًا أن "الأمن والاستقرار في البلاد مسؤولية سيادية لا تقبل المساومة أو الوصاية الخارجية".وفي وقت سابق، توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، قولهما إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".وأكد كاتس، في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات، أن "العملية نُفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا".

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