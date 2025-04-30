https://sarabic.ae/20250430/مفتي-سوريا-يصدر-بيانا-بشأن-اشتباكات-ريف-دمشق-ويحذر-من-نار-الفتنة-1100048298.html

مفتي سوريا يصدر بيانا بشأن اشتباكات ريف دمشق ويحذر من "نار الفتنة"

مفتي سوريا يصدر بيانا بشأن اشتباكات ريف دمشق ويحذر من "نار الفتنة"

سبوتنيك عربي

دعا المفتي العام في سوريا، الشيخ أسامة الرفاعي، اليوم الأربعاء، السوريين بمختلف أطيافهم إلى التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عن الدعوات للثأر والانتقام، مؤكدًا أن... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T15:09+0000

2025-04-30T15:09+0000

2025-04-30T15:09+0000

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ونقلت وسائل إعلام سورية عن الرفاعي، قوله في بيان مصور، تعليقا على الأحداث الدامية في أشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق: "الفتن إذا اشتعلت لا تُعرف نهاياتها، وأن الجميع سيكون خاسرا فيها، وكل قطرة دم واحدة من أي فرد من أبناء هذا البلد غالية لا يجوز التفريط بها".وأضاف المفتي العام في سوريا: "لقد أنعم الله علينا بهذا الوطن، نأكل من خيراته ونستظل بأمنه، فلا تضيعوا هذه النعمة بإشعال نار الفتنة"، محذرًا أن "من يشعلها لا يريد خيرًا لأحد، بل يسعى إلى تدمير البلد على رؤوس الجميع".وختم الشيخ الرفاعي بيانه، بالقول: "دعوا الثأر والانتقام جانبًا، ولو أصابكم الأذى، واصبروا حتى تأخذ العدالة مجراها، فالثأر لا يقيم عدلًا، بل يزيد الظلم".وأسفرت الاشتباكات المسلحة في ريف دمشق، عن سقوط قتلى وجرحى في جرمانا وأشرفية صحنايا، بينهم عناصر من الأمن العام.وذكرت وسائل إعلام سورية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نقطة تجمع لقوات الأمن العام على مشارف بلدة صحنايا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

https://sarabic.ae/20250430/إعلام-سقوط-قتلى-في-استهداف-إسرائيلي-لقوات-الأمن-العام-السوري-في-ريف-دمشق-1100042763.html

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