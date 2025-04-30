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https://sarabic.ae/20250430/مفتي-سوريا-يصدر-بيانا-بشأن-اشتباكات-ريف-دمشق-ويحذر-من-نار-الفتنة-1100048298.html
مفتي سوريا يصدر بيانا بشأن اشتباكات ريف دمشق ويحذر من "نار الفتنة"
مفتي سوريا يصدر بيانا بشأن اشتباكات ريف دمشق ويحذر من "نار الفتنة"
سبوتنيك عربي
دعا المفتي العام في سوريا، الشيخ أسامة الرفاعي، اليوم الأربعاء، السوريين بمختلف أطيافهم إلى التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عن الدعوات للثأر والانتقام، مؤكدًا أن... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T15:09+0000
2025-04-30T15:09+0000
مفتي سوريا
اشتباكات
الدروز
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن الرفاعي، قوله في بيان مصور، تعليقا على الأحداث الدامية في أشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق: "الفتن إذا اشتعلت لا تُعرف نهاياتها، وأن الجميع سيكون خاسرا فيها، وكل قطرة دم واحدة من أي فرد من أبناء هذا البلد غالية لا يجوز التفريط بها".وأضاف المفتي العام في سوريا: "لقد أنعم الله علينا بهذا الوطن، نأكل من خيراته ونستظل بأمنه، فلا تضيعوا هذه النعمة بإشعال نار الفتنة"، محذرًا أن "من يشعلها لا يريد خيرًا لأحد، بل يسعى إلى تدمير البلد على رؤوس الجميع".وختم الشيخ الرفاعي بيانه، بالقول: "دعوا الثأر والانتقام جانبًا، ولو أصابكم الأذى، واصبروا حتى تأخذ العدالة مجراها، فالثأر لا يقيم عدلًا، بل يزيد الظلم".وأسفرت الاشتباكات المسلحة في ريف دمشق، عن سقوط قتلى وجرحى في جرمانا وأشرفية صحنايا، بينهم عناصر من الأمن العام.وذكرت وسائل إعلام سورية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نقطة تجمع لقوات الأمن العام على مشارف بلدة صحنايا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
https://sarabic.ae/20250430/إعلام-سقوط-قتلى-في-استهداف-إسرائيلي-لقوات-الأمن-العام-السوري-في-ريف-دمشق-1100042763.html
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مفتي سوريا, اشتباكات, الدروز, العالم العربي
مفتي سوريا, اشتباكات, الدروز, العالم العربي

مفتي سوريا يصدر بيانا بشأن اشتباكات ريف دمشق ويحذر من "نار الفتنة"

15:09 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Leo Correa أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق.
 أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
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دعا المفتي العام في سوريا، الشيخ أسامة الرفاعي، اليوم الأربعاء، السوريين بمختلف أطيافهم إلى التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عن الدعوات للثأر والانتقام، مؤكدًا أن "كل دم سوري محرّم".
ونقلت وسائل إعلام سورية عن الرفاعي، قوله في بيان مصور، تعليقا على الأحداث الدامية في أشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق: "الفتن إذا اشتعلت لا تُعرف نهاياتها، وأن الجميع سيكون خاسرا فيها، وكل قطرة دم واحدة من أي فرد من أبناء هذا البلد غالية لا يجوز التفريط بها".

ودعا الرفاعي أبناء سوريا إلى "عدم الاستماع لأصوات الشيطان، التي تدفع نحو الاقتتال الداخلي".

وأضاف المفتي العام في سوريا: "لقد أنعم الله علينا بهذا الوطن، نأكل من خيراته ونستظل بأمنه، فلا تضيعوا هذه النعمة بإشعال نار الفتنة"، محذرًا أن "من يشعلها لا يريد خيرًا لأحد، بل يسعى إلى تدمير البلد على رؤوس الجميع".

وتابع الرفاعي: "عاش البلد عقودًا طويلة من التآلف والمحبة بين مكوناته، ولا يجوز أن نمكّن شياطين الإنس والجن من اختراق هذا النسيج، ولذلك يجب إطفاء الفتنة والاحتكام للعقل والضمير والعودة إلى الله".

وختم الشيخ الرفاعي بيانه، بالقول: "دعوا الثأر والانتقام جانبًا، ولو أصابكم الأذى، واصبروا حتى تأخذ العدالة مجراها، فالثأر لا يقيم عدلًا، بل يزيد الظلم".
الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
إعلام: سقوط قتلى في استهداف إسرائيلي لقوات الأمن العام السوري في ريف دمشق
12:54 GMT

وأطلقت قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، حملة لتمشيط مدينة صحنايا بريف دمشق، بعد مواجهات مسلحة شهدتها المدينة، خلال الساعات الماضية، مع مسلحين وصفتهم الحكومة الانتقالية السورية بـ"الخارجين عن القانون".

وأسفرت الاشتباكات المسلحة في ريف دمشق، عن سقوط قتلى وجرحى في جرمانا وأشرفية صحنايا، بينهم عناصر من الأمن العام.
وذكرت وسائل إعلام سورية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نقطة تجمع لقوات الأمن العام على مشارف بلدة صحنايا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
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