أول تعليق تركي على اشتباكات ريف دمشق جنوبي سوريا
11:36 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 30.04.2025)
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا.
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تمثّل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا.
ونقلت وسائل إعلام عن المصادر، قولها، اليوم الأربعاء: "قد تؤثر مطالب الحكم الذاتي والتصريحات التي تؤيد ذلك على سيادة سوريا واستقرارها الإقليمي".
وأضافت: "لا يمكننا القبول بتفتيت أراضي سوريا وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وتابعت: "يجب التأكيد بوضوح أننا ضد أي منطقة حكم ذاتي أو خطاب أو أنشطة لامركزية، تماما كما تعارضها الإدارة السورية الجديدة".
⚡️تجدد الاشتباكات في منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 30, 2025
◀️إعلام سوري https://t.co/bO2VimTMVB pic.twitter.com/8dSQFp6QGc
وفيما يتعلق بالسيطرة على سد تشرين في ريف منبج شمالي سوريا، أوضحت المصادر أن "أصول وموارد سوريا هي ملك للسوريين، ويجري التنسيق بشأن مسائل نقل السد مع الحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الدفاع، والجهات الفاعلة الإقليمية، ويتم عقد الاجتماعات اللازمة وفي هذا السياق تتم مراقبة العملية عن كثب من طرف تركيا".
وجاءت التصريحات التركية، ردا على الأحداث التي تشهدها جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق من جهة، وردا على ما سمي بـ"مؤتمر الوحدة الكردية"الذي عقد تحت اسم "مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان"، في مدينة القامشلي شرقي سوريا بتاريخ 26 نيسان / أبريل الجاري، والذي قال القائمون عليه إنه "يهدف لتوحيد موقف القوى السياسية الكردية في سوريا".
⚡️مجموعات خارجة عن القانون تقتل 11 عنصرا من الأمن العام بهجوم على مقرهم في أشرفية صحنايا في ريف دمشق— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 30, 2025
◀️وسائل إعلام سوريا نقلا عن مصادر https://t.co/FvWIhut3RF pic.twitter.com/3VwDA0NxM5
وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات المسلحة للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا، إضافة إلى عدد من الإصابات.