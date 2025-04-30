https://sarabic.ae/20250430/أول-تعليق-تركي-على-اشتباكات-ريف-دمشق-جنوبي-سوريا-1100041321.html

أول تعليق تركي على اشتباكات ريف دمشق جنوبي سوريا

أول تعليق تركي على اشتباكات ريف دمشق جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تمثّل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T11:36+0000

2025-04-30T11:36+0000

2025-04-30T11:42+0000

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ونقلت وسائل إعلام عن المصادر، قولها، اليوم الأربعاء: "قد تؤثر مطالب الحكم الذاتي والتصريحات التي تؤيد ذلك على سيادة سوريا واستقرارها الإقليمي".وتابعت: "يجب التأكيد بوضوح أننا ضد أي منطقة حكم ذاتي أو خطاب أو أنشطة لامركزية، تماما كما تعارضها الإدارة السورية الجديدة".وجاءت التصريحات التركية، ردا على الأحداث التي تشهدها جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق من جهة، وردا على ما سمي بـ"مؤتمر الوحدة الكردية"الذي عقد تحت اسم "مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان"، في مدينة القامشلي شرقي سوريا بتاريخ 26 نيسان / أبريل الجاري، والذي قال القائمون عليه إنه "يهدف لتوحيد موقف القوى السياسية الكردية في سوريا".وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات المسلحة للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا، إضافة إلى عدد من الإصابات.

https://sarabic.ae/20250430/تصويت-برأيك-ما-الهدف-من-تدخل-إسرائيل-في-اشتباكات-ريف-دمشق؟-1100039997.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, اشتباكات