https://sarabic.ae/20250428/إعلام-قوات-أممية-تفتش-سرايا-عسكرية-سورية-في-ريف-القنيطرة-1099969546.html
إعلام: قوات أممية تفتش سرايا عسكرية سورية في ريف القنيطرة
إعلام: قوات أممية تفتش سرايا عسكرية سورية في ريف القنيطرة
سبوتنيك عربي
نفذت وحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ظهر اليوم الاثنين، عملية تفتيش في عدد من السرايا العسكرية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T11:57+0000
2025-04-28T11:57+0000
2025-04-28T11:57+0000
أخبار سوريا اليوم
القنيطرة
قوات أممية
تفتيش
إسرائيل
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وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "حملة التفتيش التي نفذتها قوات أممية استهدفت بعض السرايا العسكرية السابقة جنوبي القنيطرة، منها سرية دبابات وسرية آليات عسكرية".وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث شنت مئات الغارات على المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20250425/الشيباني-يطالب-المجتمع-الدولي-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-اعتداءاتها-على-سوريا-1099898489.html
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أخبار سوريا اليوم, القنيطرة, قوات أممية, تفتيش, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, القنيطرة, قوات أممية, تفتيش, إسرائيل
إعلام: قوات أممية تفتش سرايا عسكرية سورية في ريف القنيطرة
نفذت وحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ظهر اليوم الاثنين، عملية تفتيش في عدد من السرايا العسكرية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "حملة التفتيش
التي نفذتها قوات أممية استهدفت بعض السرايا العسكرية السابقة جنوبي القنيطرة، منها سرية دبابات وسرية آليات عسكرية".
وحسب وسائل الإعلام، "لم تعرف دوافع هذه الخطوة، علمًا أن المواقع التي دخلتها القوات الأممية تعرضت، عقب رحيل نظام بشار الأسد، للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نفذ عدة عمليات توغل فيها جرى خلالها تدمير أبنية وتخريب البنية التحتية".
وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث شنت مئات الغارات
على المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية
على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.