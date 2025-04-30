https://sarabic.ae/20250430/مسؤول-سوداني-سابق-لـسبوتنيك-استعادة-الجيش-للخرطوم-وضعت-نهاية-للتمرد-في-البلاد-1100057010.html

مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": استعادة الجيش للخرطوم وضعت نهاية للتمرد في البلاد

مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": استعادة الجيش للخرطوم وضعت نهاية للتمرد في البلاد

سبوتنيك عربي

أكد ربيع عبد العاطي، المستشار السابق للحكومة السودانية، أن "استعادة الجيش للعاصمة الخرطوم، بكل المقاييس، تعني نهاية التمرد في البلاد حتى وإن طالت المعارك لبعض... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T20:05+0000

2025-04-30T20:05+0000

2025-04-30T20:05+0000

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وقال عبد العاطي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "السيطرة على العاصمة تعني نهاية التمرد الذي كان متواجدا بكل ترسانته العسكرية وقواته الصلبة فيها، وتمت إبادته وآلياته بالكامل بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب، حيث تم القضاء على مئات الآلاف من جنوده ودُمرت إمكاناته وبقيت الأخرى غنيمة في يد الجيش السوداني".وأشار عبد العاطي إلى أن "العاصمة الخرطوم، تشهد هذه الأيام عودة جماعية للمواطنين الذين تركوها إبان الحرب، حيث تقوم الدولة السودانية في الوقت الراهن بتوفير كل سبل الدعم لتسهيل عمليات العودة للمواطنين وتساعدهم في عمليات إِعادة إعمار منازلهم، التي دمرها ونهبها المتمردون والمرتزقة".وأوضح المسؤول السوداني السابق أن "العقبات التي تواجه النازحين والفارين من ديارهم عند العودة تكمن فقط في خدمات المياه والكهرباء، التي تم تدميرها عن عمد، حيث تعمل فرق من المتطوعين ليل نهار من أجل إعادتها للعمل في أقرب وقت ممكن".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أصدر اليوم الأربعاء، قرارا بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية.وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن البرهان "أمر بتكليف السفير دفع الله الحاج علي، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، ومكلفًا بتسيير مهام رئيس الوزراء، كما وجّه البرهان مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ".في السياق ذاته، اعتمد البرهان قرار مجلس الوزراء، القاضي بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق، وزيرا للخارجية. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم.وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية.وأوضح مسؤولون عن مبادرات "العودة الطوعية" التابعة للسفارة السودانية في القاهرة، أن "توفير مسار النقل النهري سيسهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية