https://sarabic.ae/20250501/الهند-تطالب-بتقديم-المتورطين-بالهجوم-الإرهابي-في-منطقة-باهالغام-إلى-العدالة-1100067870.html

الهند تطالب بتقديم المتورطين بالهجوم الإرهابي في منطقة باهالغام إلى العدالة

الهند تطالب بتقديم المتورطين بالهجوم الإرهابي في منطقة باهالغام إلى العدالة

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، بتقديم المتورطين في الهجوم الإرهابي في منطقة باهالغام إلى العدالة، وذلك خلال محادثة هاتفية مع... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T09:04+0000

2025-05-01T09:04+0000

2025-05-01T09:04+0000

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وأكد جايشانكار، عبر منشور على منصة "إكس"، أن المحادثة تناولت الهجوم الإرهابي، مشددًا على ضرورة محاسبة المنفذين والداعمين والمخططين له.من جانبه، أعرب روبيو عن تضامنه مع الهند، معربًا عن حزنه للخسائر البشرية جراء الهجوم، وفقًا لتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس.وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الهند لمكافحة الإرهاب، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى ضبط النفس والعمل مع باكستان لاحتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار في جنوب آسيا.في سياق متصل، تبادل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وروبيو محادثة هاتفية، حيث اتهم شريف الهند بـ"الاستفزاز" و"السعي للتصعيد"، وفق بيان صادر عن إسلام آباد. وأدان شريف الموقف الهندي، معتبرًا إياه محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، أن الجيش الهندي رصد مرة أخرى انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في وادي كشمير، مشيرا إلى أن هذه الانتهاك هو السابع على التوالي.وقال المتحدث: "في ليلة 30 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار، أطلقت مواقع الجيش الباكستاني نيران أسلحة خفيفة دون مبرر عبر خط المراقبة مقابل كوبوارا وأوري وأخنور في إقليم جامو وكشمير. ورد الجيش الهندي على إطلاق النار".وعشية ذلك، نقلت وكالة أنباء " ANI" عن مصادر قولها إن مسؤولي وزارة الدفاع في الهند وباكستان ناقشوا انتهاكات وقف إطلاق النار على طول حدود البلدين، وخلال المحادثات حذرت الهند باكستان من الانتهاكات غير المبررة من قبل الجيش الباكستاني على طول خط السيطرة.تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم إرهابي بالقرب من بلدة باهالجام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل. أطلق عدد من الرجال المسلحين النار على السياح في وادي بايساران، وهو مقصد سياحي شهير.

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