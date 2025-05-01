جائزة "عيسى" البحرينية تسلط الضوء على العمل الإنساني في "ديهاد" دبي
© Sputnikمنسق العلاقات العامة بجائزة "عيسى" البحرينية، هشام غريب
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صرّح منسق العلاقات العامة بجائزة "عيسى" البحرينية، هشام غريب، أن جائزة "عيسى" للخدمات الإنسانية البحرينية حاضرة في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد"، مشيرًا إلى أن الجائزة تسلط الضوء على العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.
وقال غريب لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد"، إن "الجائزة تُقدم كل سنتين لرواد العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم، وذلك دعمًا لتلك الأعمال منذ عام 2013".
📹 جائزة عيسى للخدمات الإنسانية البحرينية حاضرة في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 1, 2025
▫️ قال منسق العلاقات العامة بجائزة عيسى البحرينية، هشام غريب، لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد"، إن الجائزة تُقدَّم كل سنتين لروّاد العمل الإنساني من مختلف أنحاء… pic.twitter.com/7XPhePSqZM
وأضاف غريب أن "الجائزة مُنحت 5 مرات لعدة شخصيات رائدة حول العالم، في مجالات متعددة منها الطب والصحة والإغاثة والتعليم، وتبلغ قيمتها مليون دولار، وتُقدم في حفل خيري يُقام في مملكة البحرين، بحضور الملك وشخصيات عامة عاملة في المجال الإنساني داخل المملكة وخارجها".
ويقام مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" (DIHAD)، في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
📸عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "DIHAD'", والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 1, 2025
يُعد معرض ومؤتمر ديهاد منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية… pic.twitter.com/z66qbCrHIZ
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد"، منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.