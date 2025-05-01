https://sarabic.ae/20250501/جائزة-عيسى-البحرينية-تسلط-الضوء-على-العمل-الإنساني-في-ديهاد-دبي--1100092797.html

جائزة "عيسى" البحرينية تسلط الضوء على العمل الإنساني في "ديهاد" دبي

جائزة "عيسى" البحرينية تسلط الضوء على العمل الإنساني في "ديهاد" دبي

سبوتنيك عربي

صرّح منسق العلاقات العامة بجائزة "عيسى" البحرينية، هشام غريب، أن جائزة "عيسى" للخدمات الإنسانية البحرينية حاضرة في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد"، مشيرًا إلى... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T17:56+0000

2025-05-01T17:56+0000

2025-05-01T17:56+0000

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وقال غريب لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد"، إن "الجائزة تُقدم كل سنتين لرواد العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم، وذلك دعمًا لتلك الأعمال منذ عام 2013".وأضاف غريب أن "الجائزة مُنحت 5 مرات لعدة شخصيات رائدة حول العالم، في مجالات متعددة منها الطب والصحة والإغاثة والتعليم، وتبلغ قيمتها مليون دولار، وتُقدم في حفل خيري يُقام في مملكة البحرين، بحضور الملك وشخصيات عامة عاملة في المجال الإنساني داخل المملكة وخارجها".ويقام مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" (DIHAD)، في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد"، منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية

https://sarabic.ae/20250501/مدير-منظمة-ديهاد-هدف-المؤتمر-هو-تطوير-رؤية-العمل-الإنساني-بعيدا-عن-السياسة-والحروب-1100073154.html

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