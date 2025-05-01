https://sarabic.ae/20250501/عميد-في-جامعة-أي-يو-تي-اتفاق-واشنطن-مع-كييف-حول-صفقة-المعادن-ما-كان-ليتم-لولا-موافقة-روسيا---1100070306.html

عميد في جامعة "أي يو تي": اتفاق واشنطن مع كييف حول صفقة "المعادن" ما كان ليتم لولا موافقة روسيا

عميد في جامعة "أي يو تي": اتفاق واشنطن مع كييف حول صفقة "المعادن" ما كان ليتم لولا موافقة روسيا

سبوتنيك عربي

تطرق عميد كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة "أي يو تي" بيار خوري، إلى صفقة "المعادن" وأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن "هذا الموضوع ليس... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T10:12+0000

2025-05-01T10:12+0000

2025-05-01T10:12+0000

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وقال خوري في حديث لوكالة"سبوتنيك": "سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم السيطرة على الموارد الاستراتيجية بلحظة قلقة متعلقة بمصير الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التمويل بغير عناصر السوق لاستمرار الدفع بالاقتصاد الأمريكي"، وبالتالي فإنّ أمريكا تبحث اليوم عن موارد وطرق تجارية رخيصة للتوازن الإجمالي في الصراع مع الصين".وأعتبر أن "صفقة المعادن غير متوازنة، فرضها ترامب بسبب السياسات والاستراتيجيات الخاطئة التي اعتمتدها أوكرانيا".وكشف عن أنّ "ثروة المعادن التي ستستفيد منها الولايات المتحدة أكبر بكثير من الديون الأمريكية وأكبر من سلسة إعادة إعمار أوكرانيا"، قائلاً: "إذا لم يستفد ترامب مرتين وثلاث مرات من هذه الصفقة فهو لن يقدم على هذه الخطوة".أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يعد وفقا للحكومة الأوكرانية جزءا من صفقة معادن أوسع نطاقا بين البلدين.وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أعقاب لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في 27 نيسان/أبريل، أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لا يتضمن إدراج المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا في اتفاقية الثروات الباطنية كديون مستحقة الدفع.وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.نائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانياوجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان

https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-وكييف-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-صندوق-استثماري-لإعادة-الإعمار-1100059860.html

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