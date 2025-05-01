https://sarabic.ae/20250501/عميد-في-جامعة-أي-يو-تي-اتفاق-واشنطن-مع-كييف-حول-صفقة-المعادن-ما-كان-ليتم-لولا-موافقة-روسيا---1100070306.html
عميد في جامعة "أي يو تي": اتفاق واشنطن مع كييف حول صفقة "المعادن" ما كان ليتم لولا موافقة روسيا
عميد في جامعة "أي يو تي": اتفاق واشنطن مع كييف حول صفقة "المعادن" ما كان ليتم لولا موافقة روسيا
سبوتنيك عربي
تطرق عميد كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة "أي يو تي" بيار خوري، إلى صفقة "المعادن" وأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن "هذا الموضوع ليس... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال خوري في حديث لوكالة"سبوتنيك": "سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم السيطرة على الموارد الاستراتيجية بلحظة قلقة متعلقة بمصير الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التمويل بغير عناصر السوق لاستمرار الدفع بالاقتصاد الأمريكي"، وبالتالي فإنّ أمريكا تبحث اليوم عن موارد وطرق تجارية رخيصة للتوازن الإجمالي في الصراع مع الصين".وأعتبر أن "صفقة المعادن غير متوازنة، فرضها ترامب بسبب السياسات والاستراتيجيات الخاطئة التي اعتمتدها أوكرانيا".وكشف عن أنّ "ثروة المعادن التي ستستفيد منها الولايات المتحدة أكبر بكثير من الديون الأمريكية وأكبر من سلسة إعادة إعمار أوكرانيا"، قائلاً: "إذا لم يستفد ترامب مرتين وثلاث مرات من هذه الصفقة فهو لن يقدم على هذه الخطوة".أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يعد وفقا للحكومة الأوكرانية جزءا من صفقة معادن أوسع نطاقا بين البلدين.وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أعقاب لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في 27 نيسان/أبريل، أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لا يتضمن إدراج المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا في اتفاقية الثروات الباطنية كديون مستحقة الدفع.وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.نائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانياوجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-وكييف-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-صندوق-استثماري-لإعادة-الإعمار-1100059860.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
عميد في جامعة "أي يو تي": اتفاق واشنطن مع كييف حول صفقة "المعادن" ما كان ليتم لولا موافقة روسيا
حصري
تطرق عميد كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة "أي يو تي" بيار خوري، إلى صفقة "المعادن" وأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن "هذا الموضوع ليس بجديد وبدأ منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب".
وقال خوري في حديث لوكالة"سبوتنيك": "سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم السيطرة على الموارد الاستراتيجية بلحظة قلقة متعلقة بمصير الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التمويل بغير عناصر السوق لاستمرار الدفع بالاقتصاد الأمريكي"، وبالتالي فإنّ أمريكا تبحث اليوم عن موارد وطرق تجارية رخيصة للتوازن الإجمالي في الصراع مع الصين".
ورأى أن "أوكرانيا في ورطة كبيرة نتيجة هذا الصراع ولا مخارج لها سوى الموافقة على ما يريده الأمريكيون خاصة أن الأوروبيين غير قادرين على القيام بهذه الحرب ومواجهة روسيا".
وأعتبر أن "صفقة المعادن غير متوازنة، فرضها ترامب بسبب السياسات والاستراتيجيات الخاطئة التي اعتمتدها أوكرانيا".
أوضح أنه "لتتفق أمريكا مع أوكرانيا يجب عليها أولا الحصول على موافقة روسية مسبقة بالذهاب نحو الاستقرار، وموافقة روسيا دليل على أنها أخذت ضمانات معينة من الأمريكيين حول الهواجس التي لديها تجاه أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "ترامب بما يتعلق بالموضوع الروسي الأوكراني، أثبت أحقية الاستراتيجية الروسية وحمّل زيلينسكي مسؤولية هذا الصراع في أوكرانيا".
وكشف عن أنّ "ثروة المعادن التي ستستفيد منها الولايات المتحدة أكبر بكثير من الديون الأمريكية وأكبر من سلسة إعادة إعمار أوكرانيا"، قائلاً: "إذا لم يستفد ترامب مرتين وثلاث مرات من هذه الصفقة فهو لن يقدم على هذه الخطوة".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يعد وفقا للحكومة الأوكرانية جزءا من صفقة معادن أوسع نطاقا بين البلدين.
وجاء في بيان للخزانة الأمريكية: "وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في 30 نيسان اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني"، مضيفة: "تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معا والاستثمار معا لضمان أن تسهم أصولنا ومواهبنا وقدراتنا المشتركة في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا".
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أعقاب لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في 27 نيسان/أبريل، أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لا يتضمن إدراج المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا في اتفاقية الثروات الباطنية كديون مستحقة الدفع.
وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.