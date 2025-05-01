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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لـ"سبوتنيك": أطلعنا شركاءنا الدوليين على أعمالنا الإنسانية
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لـ"سبوتنيك": أطلعنا شركاءنا الدوليين على أعمالنا الإنسانية
سبوتنيك عربي
أفاد حمود الجنيبي، أحد مسؤولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأنه "خلال مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، عُقدت جلسات حوارية وورش عمل بين عدة مشاركين... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T18:57+0000
2025-05-01T18:57+0000
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وأوضح الجنيبي لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، أن "عمل الهلال الأحمر الإماراتي، خلال السنوات الماضية، توسّع ليشمل عدة دول، منها قطاع غزة، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل والإشراف على عمله، بالإضافة إلى تقديم كامل المساعدات الإغاثية والطبية". وأشار إلى أن "حضور الهلال الأحمر الإماراتي كان فعّالا في الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي ضرب سوريا وميانمار، حيث كانت فرقنا من أوائل الواصلين إلى أرض العمل، وباشرت بأعمال الإنقاذ".ويقام مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" (DIHAD)، في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد"، منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروبعدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
https://sarabic.ae/20250501/جائزة-عيسى-البحرينية-تسلط-الضوء-على-العمل-الإنساني-في-ديهاد-دبي--1100092797.html
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لـ"سبوتنيك": أطلعنا شركاءنا الدوليين على أعمالنا الإنسانية

18:57 GMT 01.05.2025
© Sputnikحمود الجنيبي، أحد مسؤولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
حمود الجنيبي، أحد مسؤولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik
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أفاد حمود الجنيبي، أحد مسؤولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأنه "خلال مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، عُقدت جلسات حوارية وورش عمل بين عدة مشاركين دوليين في قطاع الإغاثة والصحة، حيث تم شرح عمل تلك المنظمات واكتساب الخبرات المتبادلة".
وأوضح الجنيبي لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، أن "عمل الهلال الأحمر الإماراتي، خلال السنوات الماضية، توسّع ليشمل عدة دول، منها قطاع غزة، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل والإشراف على عمله، بالإضافة إلى تقديم كامل المساعدات الإغاثية والطبية".
وأشار إلى أن "حضور الهلال الأحمر الإماراتي كان فعّالا في الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي ضرب سوريا وميانمار، حيث كانت فرقنا من أوائل الواصلين إلى أرض العمل، وباشرت بأعمال الإنقاذ".

وأضاف الجنيبي: "من أهم أعمال الهلال الأحمر الإماراتي، تأمين الأسر المحتاجة، من خلال تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى كفالة الأيتام بشكل كامل، حيث بلغ عددهم داخل الدولة وخارجها ما يقارب 125 ألف طفل".

منسق العلاقات العامة بجائزة عيسى البحرينية، هشام غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
جائزة "عيسى" البحرينية تسلط الضوء على العمل الإنساني في "ديهاد" دبي
17:56 GMT
ويقام مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" (DIHAD)، في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد"، منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.
مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروب
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
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