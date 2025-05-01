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https://sarabic.ae/20250501/وزير-الخزانة-الأمريكي-صفقة-المعادن-تظهر-التزام-موسكو-وواشنطن-بعملية-السلام-1100063562.html
وزير الخزانة الأمريكي: صفقة المعادن تظهر التزام موسكو وواشنطن بعملية السلام
وزير الخزانة الأمريكي: صفقة المعادن تظهر التزام موسكو وواشنطن بعملية السلام
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن صفقة المعادن التي تم التوصل إليها بين واشنطن وكييف تظهر التزام روسيا الطويل الأمد بعملية السلام. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T06:21+0000
2025-05-01T06:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بيسنت في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية: "هذا الاتفاق يرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية السلام التي تركز على أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل نظريا على مبلغ أكبر بكثير مما استثمرته في صفقة الموارد لأوكرانيا.وقال ترامب لشبكة "نيوزنايشن": "لقد توصلنا إلى اتفاق اليوم نحصل بموجبه نظرياً على أكثر من 350 مليار دولار".واليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يُعد، وفقاً للحكومة الأوكرانية، جزءاً من صفقة معادن أوسع نطاقاً بين البلدين.وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر فبراير/شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطُلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانيةوجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-وكييف-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-صندوق-استثماري-لإعادة-الإعمار-1100059860.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الخزانة الأمريكي: صفقة المعادن تظهر التزام موسكو وواشنطن بعملية السلام

06:21 GMT 01.05.2025
© AP Photo / Seth Wenigوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
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صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن صفقة المعادن التي تم التوصل إليها بين واشنطن وكييف تظهر التزام روسيا الطويل الأمد بعملية السلام.
وقال بيسنت في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية: "هذا الاتفاق يرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية السلام التي تركز على أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل".
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
واشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار
أمس, 23:02 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل نظريا على مبلغ أكبر بكثير مما استثمرته في صفقة الموارد لأوكرانيا.
وقال ترامب لشبكة "نيوزنايشن": "لقد توصلنا إلى اتفاق اليوم نحصل بموجبه نظرياً على أكثر من 350 مليار دولار".
وأضاف أن المبلغ المقابل تم تحويله إلى أوكرانيا من قبل سلفه جو بايدن "نقداً ومعدات عسكرية".
واليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يُعد، وفقاً للحكومة الأوكرانية، جزءاً من صفقة معادن أوسع نطاقاً بين البلدين.
وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر فبراير/شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطُلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.
إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية
وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
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