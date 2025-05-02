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بعد ساعات من الصاروخ الأول.. "أنصار الله" تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
بعد ساعات من الصاروخ الأول.. "أنصار الله" تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديدا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه الثاني خلال ساعات. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T13:29+0000
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وذكر ذلك المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة، قائلا إن "الصاروخ الجديد ضرب هدفا حيويا في منطقة حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أنه "أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".وقبل ساعات، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي حيفا، بصاروخ بالستي.ونوّه سريع إلى أن "الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية الإسنادية دعمًا لغزة، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع".جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بـ"خطوات تصعيدية أخرى"، ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250502/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-1100102210.html
https://sarabic.ae/20250430/أنصار-الله-تهاجم-حاملة-الطائرات-الأمريكية-فينسون-ومنشآت-إسرائيلية-1100056359.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بعد ساعات من الصاروخ الأول.. "أنصار الله" تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

13:29 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 13:41 GMT 02.05.2025)
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributorصواريخ ومسيرات أنصار الله اليمنية
صواريخ ومسيرات أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributor
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديدا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه الثاني خلال ساعات.
وذكر ذلك المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة، قائلا إن "الصاروخ الجديد ضرب هدفا حيويا في منطقة حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أنه "أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية
07:54 GMT
وقبل ساعات، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي حيفا، بصاروخ بالستي.

وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، أن "منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، الذي أصاب المنطقة المستهدفة".

العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" ومنشآت إسرائيلية
30 أبريل, 19:22 GMT
ونوّه سريع إلى أن "الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية الإسنادية دعمًا لغزة، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع".
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بـ"خطوات تصعيدية أخرى"، ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
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