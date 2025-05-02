https://sarabic.ae/20250502/بعد-ساعات-من-الصاروخ-الأول-أنصار-الله-تعلن-قصف-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1100108782.html
بعد ساعات من الصاروخ الأول.. "أنصار الله" تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
بعد ساعات من الصاروخ الأول.. "أنصار الله" تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديدا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه الثاني خلال ساعات. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T13:29+0000
2025-05-02T13:29+0000
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وذكر ذلك المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة، قائلا إن "الصاروخ الجديد ضرب هدفا حيويا في منطقة حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أنه "أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".وقبل ساعات، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي حيفا، بصاروخ بالستي.ونوّه سريع إلى أن "الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية الإسنادية دعمًا لغزة، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع".جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بـ"خطوات تصعيدية أخرى"، ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250502/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-1100102210.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بعد ساعات من الصاروخ الأول.. "أنصار الله" تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
13:29 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 13:41 GMT 02.05.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديدا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه الثاني خلال ساعات.
وذكر ذلك المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة، قائلا إن "الصاروخ الجديد ضرب هدفا حيويا في منطقة حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أنه "أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".
وقبل ساعات، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف قاعدة
"رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي حيفا، بصاروخ بالستي.
وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، أن "منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، الذي أصاب المنطقة المستهدفة".
ونوّه سريع إلى أن "الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية
الإسنادية دعمًا لغزة، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع".
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله
"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بـ"خطوات تصعيدية أخرى"، ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.