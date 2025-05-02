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https://sarabic.ae/20250502/وزير-الخارجية-الإيراني-عازمون-أكثر-من-أي-وقت-مضى-على-التوصل-إلى-اتفاق-عادل-1100105042.html
وزير الخارجية الإيراني: عازمون أكثر من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل
وزير الخارجية الإيراني: عازمون أكثر من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، تأكيد بلاده أكثر من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T10:57+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، عن عراقجي أنه "قررنا مع الطرفين العماني والأمريكي، ولأسباب فنية ولوجستية، على تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه "لم يحدث، من جانب إيران، أي تغيير في إرادتنا للتوصل إلى حل تفاوضي".وأفاد عباس عراقجي بأنه "نحن أكثر عزما من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن؛ اتفاق يضمن إنهاء الحظر ويؤدي إلى بناء الثقة من أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى على الدوام سلميا، مع ضمان احترام حقوق إيران تماما".وياتي هذا في وقت تأجلت جولة المفاوضات التي من المقرر إجراؤها يوم الـ 3 من مايو/ أيار المقبل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأسباب لوجستية.أعلن ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس الخميس، في تدوينة على موقع "إكس"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعدها المقبل والإعلان عنه بعدما يتم التوافق بين الطرفين عليه.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المرجح أن يتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر إجراؤها في روما، السبت المقبل.يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بينهما، وحدد السبت المقبل لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250428/طهران-تستبعد-لقاء-رفيعا-في-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-1099969220.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني: عازمون أكثر من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل

10:57 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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جدد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، تأكيد بلاده أكثر من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، عن عراقجي أنه "قررنا مع الطرفين العماني والأمريكي، ولأسباب فنية ولوجستية، على تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه "لم يحدث، من جانب إيران، أي تغيير في إرادتنا للتوصل إلى حل تفاوضي".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
طهران تستبعد لقاء رفيعا في المفاوضات النووية مع واشنطن
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وأفاد عباس عراقجي بأنه "نحن أكثر عزما من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن؛ اتفاق يضمن إنهاء الحظر ويؤدي إلى بناء الثقة من أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى على الدوام سلميا، مع ضمان احترام حقوق إيران تماما".
وياتي هذا في وقت تأجلت جولة المفاوضات التي من المقرر إجراؤها يوم الـ 3 من مايو/ أيار المقبل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأسباب لوجستية.
أعلن ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس الخميس، في تدوينة على موقع "إكس"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعدها المقبل والإعلان عنه بعدما يتم التوافق بين الطرفين عليه.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن بناء على اقتراح من سلطنة عمان.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المرجح أن يتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر إجراؤها في روما، السبت المقبل.
يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بينهما، وحدد السبت المقبل لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.
وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
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