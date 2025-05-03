https://sarabic.ae/20250503/بيان-عاجل-من-تركيا-بشأن-حصول-طائرة-نتنياهو-على-إذن-تحليق-فوق-أراضيها-1100140935.html

بيان عاجل من تركيا بشأن حصول طائرة نتنياهو على إذن تحليق فوق أراضيها

بيان عاجل من تركيا بشأن حصول طائرة نتنياهو على إذن تحليق فوق أراضيها

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية التركية، "صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي". 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T21:52+0000

2025-05-03T21:52+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في بيان له، إن "هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن السبب الرئيس لإلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان هو رفض تركيا السماح لطائرته بالعبور عبر أجوائها.وقال مكتب نتنياهو، إنه "تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا"، مؤكدا أن "الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف" لنتنياهو حال دون تلك الزيارة إلى أذربيجان.يشار إلى أنه كان مقررا أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، أذربيجان، في الفترة من 7 - 11 مايو/آيار الجاري، وكان متوقعا أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس إلهام علييف.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.

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