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مصر تعتبر الغارة الإسرائيلية على القصر الرئاسي بدمشق "انتهاكا جديدا" للسيادة السورية
مصر تعتبر الغارة الإسرائيلية على القصر الرئاسي بدمشق "انتهاكا جديدا" للسيادة السورية
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، من "المخاطر الوخيمة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة والتي تتسبب في تأجيج الوضع الإقليمي". 03.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأدان عبد العاطي، في تصريحات له، "الغارة الإسرائيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق"، معتبرا إياها "انتهاكا جديدا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مهاجمة إسرائيل لهدف بالقرب من القصر الرئاسي السوري في دمشق، وتعهد بحماية الدروز في سوريا، وهي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل هجوما على سوريا.وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق".واعتبرت الرئاسة السورية، أمس الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.وأضافت، في بيان لها: "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
https://sarabic.ae/20250502/السعودية-ترفض-اعتداءات-إسرائيل-على-سوريا-وتحذر-من-التداعيات-الإقليمية-1100110114.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

مصر تعتبر الغارة الإسرائيلية على القصر الرئاسي بدمشق "انتهاكا جديدا" للسيادة السورية

11:37 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، من "المخاطر الوخيمة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة والتي تتسبب في تأجيج الوضع الإقليمي".
وأدان عبد العاطي، في تصريحات له، "الغارة الإسرائيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق"، معتبرا إياها "انتهاكا جديدا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".
وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مهاجمة إسرائيل لهدف بالقرب من القصر الرئاسي السوري في دمشق، وتعهد بحماية الدروز في سوريا، وهي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل هجوما على سوريا.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية
أمس, 14:39 GMT
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق".
واعتبرت الرئاسة السورية، أمس الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.
وأضافت، في بيان لها: "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
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