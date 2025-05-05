https://sarabic.ae/20250505/باحث-في-الشأن-الروسي-مصالح-الشعب-الروماني-أقرب-إلى-روسيا-من-الغرب-1100182173.html
باحث في الشأن الروسي: مصالح الشعب الروماني أقرب إلى روسيا من الغرب
باحث في الشأن الروسي: مصالح الشعب الروماني أقرب إلى روسيا من الغرب
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المتخصص في الشأن الروسي، إسكندر كفوري، على نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا وفوز المرشح جورج سيميون، معتبرًا أن "ما تشهده بعض... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:27+0000
2025-05-05T12:27+0000
2025-05-05T12:27+0000
روسيا
رومانيا
تقارير سبوتنيك
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وأشار كفوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المزاج الشعبي قد تبدل"، وأضاف: "مصالح الشعب الروماني لطالما تقاطعت مع مصالح الشعب الروسي والشعوب المجاورة".وأبدى كفوري تخوفه من "المؤامرات التي تحاك ضد الشعوب وضد السلام"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ "الشعوب الحرة ستنتصر عاجلا أم آجلا على هذا المخطط التدميري".
https://sarabic.ae/20250501/الخارجية-الروسية-تصف-مزاعم-التدخل-الروسي-في-الانتخابات-الرومانية-بأنها-مجنونة-1100095634.html
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روسيا, رومانيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, رومانيا, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الروسي: مصالح الشعب الروماني أقرب إلى روسيا من الغرب
حصري
علّق الباحث المتخصص في الشأن الروسي، إسكندر كفوري، على نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا وفوز المرشح جورج سيميون، معتبرًا أن "ما تشهده بعض الدول من إعادة الانتخابات وتزويرها يعد انقلابا على إرادة الشعوب من قِبل قوى الظلام في الغرب".
وأشار كفوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المزاج الشعبي قد تبدل"، وأضاف: "مصالح الشعب الروماني لطالما تقاطعت مع مصالح الشعب الروسي
والشعوب المجاورة".
وانتقد محاولات إخضاع الرومانيين لمخططات، واصفًا إياها بـ"الجهنمية"، معربًا عن أمله في أن "تتاح الفرصة للشعب الروماني، خلال الدورة الثانية من الانتخابات، للتعبير بحرية عن إرادته".
وأبدى كفوري تخوفه من "المؤامرات التي تحاك ضد الشعوب
وضد السلام"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ "الشعوب الحرة ستنتصر عاجلا أم آجلا على هذا المخطط التدميري".