https://sarabic.ae/20250425/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-مواطن-روماني-جمع-بيانات-عسكرية-بناء-على-تعليمات-من-كييف-1099876899.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن روماني جمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من كييف
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن روماني جمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من كييف
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال مواطن روماني قام بجمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من نظام كييف. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T07:24+0000
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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مواطنا رومانيا كان يقوم بمهمة من قبل الاستخبارات الأوكرانية لجمع البيانات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي، وتم اعتقاله في مدينة سوتشي.وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار اعتقل مواطنا رومانيا، من مواليد عام 2002، متورطا في أنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأضاف البيان أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار تحقق في قضية جنائية ضد المعتقل على أساس جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، وهي "التجسس"".يشار إلى أنه في المقابل، وعدت الاستخبارات الأوكرانية المواطن الروماني، بناء على طلبه، بمساعدته في الخروج الآمن من روسيا والانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد روسيا.الأمن الروسي يعتقل مولدوفيا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بأوامر من كييفإحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار رومانيا, رومانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار رومانيا, رومانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن روماني جمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من كييف
07:24 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 07:27 GMT 25.04.2025)
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال مواطن روماني قام بجمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من نظام كييف.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مواطنا رومانيا كان يقوم بمهمة من قبل الاستخبارات الأوكرانية لجمع البيانات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي، وتم اعتقاله في مدينة سوتشي.
وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار اعتقل مواطنا رومانيا، من مواليد عام 2002، متورطا في أنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأثبت التحقيق أنه في صيف عام 2024، قام المتهم، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بجمع ونقل معلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في سوتشي.
وأضاف البيان أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
في إقليم كراسنودار تحقق في قضية جنائية ضد المعتقل على أساس جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، وهي "التجسس"".
يشار إلى أنه في المقابل، وعدت الاستخبارات الأوكرانية المواطن الروماني،
بناء على طلبه، بمساعدته في الخروج الآمن من روسيا والانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد روسيا.