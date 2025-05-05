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القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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https://sarabic.ae/20250505/دولة-عربية-تخطط-لرفع-صادراتها-إلى-مصر-بشكل-قياسي-بحلول-2026-1100172862.html
دولة عربية تخطط لرفع صادراتها إلى مصر بشكل قياسي بحلول 2026
دولة عربية تخطط لرفع صادراتها إلى مصر بشكل قياسي بحلول 2026
سبوتنيك عربي
تسعى دولة عربية إلى رفع حجم صادراتها إلى السوق المصرية ليصل إلى 500 مليون دولار خلال العام المقبل، في إطار جهودها لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T09:25+0000
2025-05-05T09:25+0000
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جاء ذلك ضمن فعاليات "ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي"، الذي انطلق، أمس الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، وينظم تحت شعار "شراكة اقتصادية واسعة"، بمشاركة وفد اقتصادي مغربي، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو/ أيار الجاري.وفي سياق الملتقى، اتفقت الحكومتان المغربية والمصرية على وضع آليات لمعالجة اختلال الميزان التجاري بين البلدين، خاصة في ظل تفوق الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل تدني مستوى الصادرات المغربية إلى مصر، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي.وأظهرت البيانات الرسمية المغربية أن العجز التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، إذ سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب نحو 930 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى مصر 52 مليون دولار.وأشارت الحكومة المغربية إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للشركات المغربية لاختراق السوق المصرية، لا سيما في القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية الكبيرة.
https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-ترفع-صادراتها-من-الغاز-إلى-أوروبا-خلال-شهر-مارس-1099941183.html
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أخبار المغرب اليوم, مصر, العالم العربي, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, مصر, العالم العربي, اقتصاد

دولة عربية تخطط لرفع صادراتها إلى مصر بشكل قياسي بحلول 2026

09:25 GMT 05.05.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAPميناء يضم حاويات
ميناء يضم حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAP
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تسعى دولة عربية إلى رفع حجم صادراتها إلى السوق المصرية ليصل إلى 500 مليون دولار خلال العام المقبل، في إطار جهودها لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك ضمن فعاليات "ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي"، الذي انطلق، أمس الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، وينظم تحت شعار "شراكة اقتصادية واسعة"، بمشاركة وفد اقتصادي مغربي، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو/ أيار الجاري.
وفي سياق الملتقى، اتفقت الحكومتان المغربية والمصرية على وضع آليات لمعالجة اختلال الميزان التجاري بين البلدين، خاصة في ظل تفوق الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل تدني مستوى الصادرات المغربية إلى مصر، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
مجتمع
دولة عربية ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس
27 أبريل, 15:09 GMT
وأظهرت البيانات الرسمية المغربية أن العجز التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، إذ سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب نحو 930 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى مصر 52 مليون دولار.
وأشارت الحكومة المغربية إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للشركات المغربية لاختراق السوق المصرية، لا سيما في القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية الكبيرة.
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