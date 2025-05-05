https://sarabic.ae/20250505/محكمة-العدل-الدولية-ترفض-الدعوى-المقدمة-من-الجيش-السوداني-ضد-دولة-الإمارات-1100185066.html

محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات

محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات

سبوتنيك عربي

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، رفضها بيان التدابير المؤقتة ضد الإمارات التي طلبها السودان. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T13:35+0000

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2025-05-05T13:35+0000

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وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان لها، إنها "ترفض الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات وتشطب القضية"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وفي 10 أبريل/ نيسان 2025، نظرت محكمة العدل الدولية في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت الوكالة إن الدعوى تتهم أبوظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.ووصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها "زائفة".وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة".وفي تصريحات سابقة، قال وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، إن من الأفضل تفاوض السودان مع الإمارات بشأن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، مضيفا: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب، وبعدها ناتي لمرحلة دفع التعويض منها لإعادة الإعمار".وأكدت "الدعم السريع" أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، مشيرة إلى أنها "تسيطر على 70 في المئة من السودان، التي تشمل موارد كبيرة بما في ذلك مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر وهو ما يعني أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في الحرب".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250430/الإمارات-تعلن-ضبط-خلية-بقيادة-صلاح-قوس-لتهريب-أسلحة-إلى-الجيش-السوداني-1100033016.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي