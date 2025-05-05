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هجوم إسرائيلي أمريكي على أهداف تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
هجوم إسرائيلي أمريكي على أهداف تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، عن "عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف مديرية باجل في محافظة الحديدة غربي اليمن". 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T17:01+0000
2025-05-05T17:01+0000
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من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون"، مشيرا إلى أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".وأضافت أن "الولايات المتحدة الأمريكية قصفت صنعاء وإسرائيل قصفت الحديدة"، مؤكدة أن "الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما يشرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الهجوم الإسرائيلي من مبنى وزارة الدفاع".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".وأكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، مشيرا إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250505/كيف-تجاوز-صاروخ-أنصار-الله-منظومتي-السهم-الحديدي-وثاد؟-تقرير-إسرائيلي-يكشف-حقائق-مهمة-1100167140.html
https://sarabic.ae/20250504/شركات-طيران-كبرى-تلغي-رحلاتها-إلى-تل-أبيب-بعد-استهداف-أنصار-الله-لمطار-بن-غوريون-1100157664.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

هجوم إسرائيلي أمريكي على أهداف تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن

17:01 GMT 05.05.2025
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، عن "عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف مديرية باجل في محافظة الحديدة غربي اليمن".
من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون"، مشيرا إلى أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".
وأضافت أن "الولايات المتحدة الأمريكية قصفت صنعاء وإسرائيل قصفت الحديدة"، مؤكدة أن "الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما يشرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الهجوم الإسرائيلي من مبنى وزارة الدفاع".
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
كيف تجاوز صاروخ "أنصار الله" منظومتي "السهم الحديدي" و"ثاد"؟.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق مهمة
06:55 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بعد استهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون
أمس, 15:22 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، مشيرا إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
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