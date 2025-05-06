https://sarabic.ae/20250506/البرهان-ساعة-القصاص-ستحين-1100228075.html

البرهان: ساعة القصاص ستحين

البرهان: ساعة القصاص ستحين

سبوتنيك عربي

صرح عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيقوم بدحر قوات "الدعم السريع" في البلاد. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T17:42+0000

2025-05-06T17:42+0000

2025-05-06T17:42+0000

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قوات الدعم السريع السودانية

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وأضاف البرهان في حديث متلفز، مساء اليوم الثلاثاء: "نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني ستحين ساعة القصاص"، مؤكدا أن "الشعب السوداني سينتصر قريبا".وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن الشعب السوداني صامد أمام التحديات ومتمسك بوحدته، وأن هذا الشعب لا يخيفه استهداف المنشآت المدنية في وقت سيقوم جيش البلاد بردع العدوان.وياتي هذا في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن سربا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات "الدعم السريع" قصفت منشآت حيوية في مدينة بورتسودان السودانية، للمرة الثالثة.وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن قصف "الدعم السريع" للمدينة طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة.وأكد أن ألسنة اللهب ارتفعت في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، وهو الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط المدينة، وفي محيط قاعدة "فلامنغو" العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه بعد هجوم مماثل أول أمس الأحد، اتهم فيه الجيش السوداني، قوات "الدعم السريع"، باستهداف قاعدة "عثمان دقنة" الجوية المجاورة للمطار بسرب من المسيّرات.وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250506/السودان-هجوم-جديد-بالمسيرات-يستهدف-مواقع-استراتيجية-في-بورتسودان-1100196780.html

https://sarabic.ae/20250501/خبيرة-في-التخطيط-التنموي-لـسبوتنيك-السودان-يواجه-كارثة-إنسانية-غير-مسبوقة-1100098074.html

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية