https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-بوتين-يبحث-بمحادثة-هاتفية-مع-نتنياهو-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1100217756.html
الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T14:53+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة، تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الراهنة للعلاقات الثنائية".وأشار البيان إلى عزم البلدين على الدفاع عن الحقيقة بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية ومواجهة محاولات تحريف نتائجها وتزوير التاريخ.وأضاف البيان: "تم التأكيد على المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر والشعب السوفييتي بأكمله في هزيمة النازية. وإن ذكرى أبطال الحرب، أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر، تحظى باحترام مقدس في روسيا وفي إسرائيل، حيث يعتبر يوم 9 مايو (أيار) أيضًا عطلة رسمية".وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصرالكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
14:53 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 06.05.2025)
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية.
وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة، تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الراهنة للعلاقات الثنائية".
وتابع البيان: "تبادل فلاديمير بوتين، وبنيامين نتنياهو التهاني الحارة بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر العظيم، وتمنى الرئيس الروسي للمحاربين القدامى المقيمين في إسرائيل الصحة والعافية".
وأشار البيان إلى عزم البلدين على الدفاع عن الحقيقة بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية ومواجهة محاولات تحريف نتائجها وتزوير التاريخ.
وأضاف البيان: "تم التأكيد على المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر والشعب السوفييتي بأكمله في هزيمة النازية. وإن ذكرى أبطال الحرب، أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر، تحظى باحترام مقدس في روسيا وفي إسرائيل، حيث يعتبر يوم 9 مايو (أيار) أيضًا عطلة رسمية".
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.