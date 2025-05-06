عربي
الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-بوتين-يبحث-بمحادثة-هاتفية-مع-نتنياهو-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1100217756.html
الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T14:53+0000
2025-05-06T15:07+0000
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952b0e6ac3c72c811ec8cf01eee9dfb3.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة، تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الراهنة للعلاقات الثنائية".وأشار البيان إلى عزم البلدين على الدفاع عن الحقيقة بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية ومواجهة محاولات تحريف نتائجها وتزوير التاريخ.وأضاف البيان: "تم التأكيد على المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر والشعب السوفييتي بأكمله في هزيمة النازية. وإن ذكرى أبطال الحرب، أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر، تحظى باحترام مقدس في روسيا وفي إسرائيل، حيث يعتبر يوم 9 مايو (أيار) أيضًا عطلة رسمية".وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصرالكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
https://sarabic.ae/20250430/مجلس-الأمن-الروسي-تصعيد-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-يشكل-تهديدات-خطيرة-للأمن-العالمي-1100055532.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0c76ed48143dc8c2d6d642dfcadffc0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط

14:53 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 06.05.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية.
وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة، تمت مناقشة مختلف جوانب الوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الراهنة للعلاقات الثنائية".

وتابع البيان: "تبادل فلاديمير بوتين، وبنيامين نتنياهو التهاني الحارة بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر العظيم، وتمنى الرئيس الروسي للمحاربين القدامى المقيمين في إسرائيل الصحة والعافية".

وأشار البيان إلى عزم البلدين على الدفاع عن الحقيقة بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية ومواجهة محاولات تحريف نتائجها وتزوير التاريخ.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
مجلس الأمن الروسي: تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي
30 أبريل, 18:36 GMT
وأضاف البيان: "تم التأكيد على المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر والشعب السوفييتي بأكمله في هزيمة النازية. وإن ذكرى أبطال الحرب، أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر، تحظى باحترام مقدس في روسيا وفي إسرائيل، حيث يعتبر يوم 9 مايو (أيار) أيضًا عطلة رسمية".
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала