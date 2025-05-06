https://sarabic.ae/20250506/تصويت-برأيك-هل-تردع-الغارات-الإسرائيلية-أنصار-الله-عن-دعم-غزة-1100216179.html
تصويت... برأيك هل تردع الغارات الإسرائيلية "أنصار الله" عن دعم غزة؟
تصويت... برأيك هل تردع الغارات الإسرائيلية "أنصار الله" عن دعم غزة؟
سبوتنيك عربي
شنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة مطار صنعاء الدولي، ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T13:58+0000
2025-05-06T13:58+0000
2025-05-06T13:58+0000
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إسرائيل
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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، "امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الهجمات تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل"، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وجاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.برأيك هل تردع الغارات الإسرائيلية "أنصار الله" عن دعم غزة؟
https://sarabic.ae/20250505/غارات-أمريكية-جديدة-على-ميناء-نفطي-لـ-أنصار-الله-غربي-اليمن-1100194992.html
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قصف اليمن, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي
قصف اليمن, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي
تصويت... برأيك هل تردع الغارات الإسرائيلية "أنصار الله" عن دعم غزة؟
شنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة مطار صنعاء الدولي، ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، "امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي
ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".
بالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الهجمات تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل"، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.
وأضاف البيان: "استهدف الجيش مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، وتابع: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".
وجاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء
بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.
برأيك هل تردع الغارات الإسرائيلية "أنصار الله" عن دعم غزة؟