https://sarabic.ae/20250506/عقوبة-صادمة-للأهلي-المصري-قبل-أربع-جولات-من-انتهاء-الدوري-1100217219.html

"عقوبة صادمة" للأهلي المصري قبل أربع جولات من انتهاء الدوري

"عقوبة صادمة" للأهلي المصري قبل أربع جولات من انتهاء الدوري

سبوتنيك عربي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على فريق الأهلي، وذلك قبل أربع جولات من انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T14:37+0000

2025-05-06T14:37+0000

2025-05-06T14:37+0000

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وقررت الرابطة، خلال بيان لها، "إقامة مباراتين لفريق الأهلي بدون جمهور بسبب تجاوز جماهيره في مباراة حرس الحدود الأخيرة، التي أقيمت في الجولة الرابعة للدوري".وأوضح البيان أنه "تقرر تطبيق العقوبة خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري، وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه".ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز دون جمهور.وتنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل 8 مايو/أيار، الساعة الثامنة مساءً، بينما يواجه نظيره سيراميكا، الثلاثاء 13 مايو، الساعة الخامسة مساءً.وكان الأهلي المصري ودّع منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2025، بعد تعادله 1-1 مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف النهائي، الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.وكان الأهلي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، قد تقدم بهدف سجله طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 24 من تسديدة قوية، لكن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق أهدى صن داونز هدف التعادل في الدقيقة 90 بتسديدة خطأ في مرماه.وقد تأهل صن داونز إلى المباراة النهائية بفضل قاعدة "الهدف خارج الديار"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

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