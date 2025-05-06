كيلوغ: كييف مستعدة لهدنة وسحب قواتها مسافة 15 كيلومترا
19:24 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 06.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوغ، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا أعربت عن استعدادها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مع روسيا، وسحب القوات لمسافة 15 كيلومترا من خط التماس مع القوات الروسية.
وقال كيلوغ خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لقد وافقوا (الأوكرانيون) على وقف شامل لإطلاق النار في البر والبحر والجو لمدة 30 يومًا على الأقل مع إمكانية تمديدها، وهم مستعدون لفعل ذلك اليوم".
وأضاف متحدثا عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا: "لقد قالوا حرفيًا ما يلي، ننسحب 15 كيلومترًا وتنسحب (روسيا) 15 كيلومترًا، وبالنتيجة تكون هناك منطقة عرضها 30 كيلومترًا يمكن مراقبتها".
وأوضح كيلوغ أن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق، ويمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلعب دورا رئيسيا.
وأضاف: "أعتقد أننا قريبون (من التوصل لاتفاق)، والشخص الوحيد القادر على ضمان وقف إطلاق النار هو الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في حال وافق (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 آذار/مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن "استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".
وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يناير/كانون الثاني، أثناء اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل سلام طويل الأمد.