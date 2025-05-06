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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250506/مبعوث-ترامب-إلى-أوكرانيا-كييف-مستعدة-لهدنة-وانسحاب-قواتها-مسافة-15-كيلومترا-1100232251.html
كيلوغ: كييف مستعدة لهدنة وسحب قواتها مسافة 15 كيلومترا
كيلوغ: كييف مستعدة لهدنة وسحب قواتها مسافة 15 كيلومترا
سبوتنيك عربي
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوغ، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا أعربت عن استعدادها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مع روسيا، وسحب القوات لمسافة 15... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T19:24+0000
2025-05-06T19:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيلوغ خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لقد وافقوا (الأوكرانيون) على وقف شامل لإطلاق النار في البر والبحر والجو لمدة 30 يومًا على الأقل مع إمكانية تمديدها، وهم مستعدون لفعل ذلك اليوم".وأوضح كيلوغ أن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق، ويمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلعب دورا رئيسيا.وأضاف: "أعتقد أننا قريبون (من التوصل لاتفاق)، والشخص الوحيد القادر على ضمان وقف إطلاق النار هو الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في حال وافق (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يناير/كانون الثاني، أثناء اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل سلام طويل الأمد.موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربيالكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
https://sarabic.ae/20250506/موسكو-روسيا-تحارب-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-التي-برزت-مرة-أخرى-بدعم-غربي-1100212409.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

كيلوغ: كييف مستعدة لهدنة وسحب قواتها مسافة 15 كيلومترا

19:24 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 06.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوغ، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا أعربت عن استعدادها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مع روسيا، وسحب القوات لمسافة 15 كيلومترا من خط التماس مع القوات الروسية.
وقال كيلوغ خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لقد وافقوا (الأوكرانيون) على وقف شامل لإطلاق النار في البر والبحر والجو لمدة 30 يومًا على الأقل مع إمكانية تمديدها، وهم مستعدون لفعل ذلك اليوم".

وأضاف متحدثا عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا: "لقد قالوا حرفيًا ما يلي، ننسحب 15 كيلومترًا وتنسحب (روسيا) 15 كيلومترًا، وبالنتيجة تكون هناك منطقة عرضها 30 كيلومترًا يمكن مراقبتها".

وأوضح كيلوغ أن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق، ويمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلعب دورا رئيسيا.
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وأضاف: "أعتقد أننا قريبون (من التوصل لاتفاق)، والشخص الوحيد القادر على ضمان وقف إطلاق النار هو الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في حال وافق (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 آذار/مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن "استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".

وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يناير/كانون الثاني، أثناء اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل سلام طويل الأمد.
موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربي
الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
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