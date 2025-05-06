https://sarabic.ae/20250506/مقاتلات-صينية-تجوب-سماء-القاهرة-في-أول-تدريبات-مشتركة-فيديو-وصور-1100216984.html
مقاتلات صينية تجوب سماء القاهرة في أول تدريبات مشتركة... فيديو وصور
مقاتلات صينية تجوب سماء القاهرة في أول تدريبات مشتركة... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الصيني (نسور الحضارة - 2025)، والذي استمر على مدار عدة أيام في إحدى القواعد الجوية في مصر، بمشاركة عدد من الطائرات... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T14:34+0000
2025-05-06T14:34+0000
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وشهد ختام التدريب حضور قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية، والسفير الصيني في القاهرة، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة من البلدين.تضمن التدريب تنفيذ محاضرات نظرية بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تنسيق إدارة العمليات المشتركة باستخدام أحدث أساليب القتال الجوي، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء.كما نفذت المقاتلات المتعددة المهام من الجانبين طلعات جوية مشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بكفاءة عالية، إلى جانب التدريب على التزود بالوقود في الجو. وضمن الفعاليات، نفذت مجموعة من الطائرات المشاركة عرضا جويا فوق منطقة أهرامات الجيزة، أظهر مستوى الاحتراف والدقة التي يتمتع بها الطيارون من كلا البلدين.ويأتي تدريب (نسور الحضارة - 2025) في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم أواصر التعاون العسكري وتعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية.وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت عن إجراء تدريب جوي مشترك هو الأول من نوعه مع مصر، تحت اسم "نسور الحضارة 2025"، خلال الفترة بين منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ومطلع أيار/ مايو الجاري، في خطوة لتعزيز التعاون بين الجيشين.وأضافت وزارة الدفاع: "هذه المناورة تمثل أول تدريب مشترك بين جيشي البلدين، وتكتسب أهمية بالغة في تعزيز التعاون العملي، بالإضافة إلى توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بينهما".وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوس"، أن "خمس طائرات نقل صينية على الأقل من طرازY-20، هبطت في القاهرة، وفقاً لبيانات تتبع الرحلات الجوية".وأكدت بيانات موقع "Flightradar24"، الذي يتتبع مسار الطائرات، "وصول ما لا يقل عن خمس طائرات Y-20 وطائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جوا من طراز KJ-500.ورغم أن التدريب هو أول تدريب مشترك بين البلدين، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الصيني إلى مصر، إذ كان صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، بأنه في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2024، أرسل سلاح الجو الصيني سبع طائرات مقاتلة من طراز J-10 عالية الأداء تابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية وطائرة نقل من طراز Y-20 للمشاركة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران بدعوة من سلاح الجو المصري.
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مصر, أخبار مصر الآن, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مقاتلات صينية تجوب سماء القاهرة في أول تدريبات مشتركة... فيديو وصور
اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الصيني (نسور الحضارة - 2025)، والذي استمر على مدار عدة أيام في إحدى القواعد الجوية في مصر، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام من مختلف الطرازات.
وشهد ختام التدريب حضور قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية، والسفير الصيني في القاهرة، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة من البلدين.
تضمن التدريب تنفيذ محاضرات نظرية بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تنسيق إدارة العمليات المشتركة باستخدام أحدث أساليب القتال الجوي، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء.
كما نفذت المقاتلات المتعددة المهام من الجانبين طلعات جوية مشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بكفاءة عالية، إلى جانب التدريب على التزود بالوقود في الجو.
وضمن الفعاليات، نفذت مجموعة من الطائرات المشاركة عرضا جويا فوق منطقة أهرامات الجيزة، أظهر مستوى الاحتراف والدقة التي يتمتع بها الطيارون من كلا البلدين.
ويأتي تدريب (نسور الحضارة - 2025) في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم أواصر التعاون العسكري وتعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية.
وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت عن إجراء تدريب جوي مشترك هو الأول من نوعه مع مصر، تحت اسم "نسور الحضارة 2025"، خلال الفترة بين منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ومطلع أيار/ مايو الجاري، في خطوة لتعزيز التعاون بين الجيشين.
وأضافت وزارة الدفاع: "هذه المناورة
تمثل أول تدريب مشترك بين جيشي البلدين، وتكتسب أهمية بالغة في تعزيز التعاون العملي، بالإضافة إلى توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بينهما".
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوس"، أن "خمس طائرات نقل صينية على الأقل من طرازY-20، هبطت في القاهرة، وفقاً لبيانات تتبع الرحلات الجوية".
وأكدت بيانات موقع "Flightradar24"، الذي يتتبع مسار الطائرات، "وصول ما لا يقل عن خمس طائرات Y-20 وطائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جوا من طراز KJ-500.
ورغم أن التدريب هو أول تدريب مشترك بين البلدين، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الصيني إلى مصر، إذ كان صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، بأنه في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2024، أرسل سلاح الجو الصيني
سبع طائرات مقاتلة من طراز J-10 عالية الأداء تابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية وطائرة نقل من طراز Y-20 للمشاركة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران بدعوة من سلاح الجو المصري.