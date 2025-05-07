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الشرع يكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع
الشرع يكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، عبر وسطاء، لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T19:06+0000
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وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، إنه ناقش اليوم مع الأخير "سبل التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعادة الإعمار واستقرار سوريا، الذي يمثل استقرار المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة "سانا" السورية.وأكد الشرع أنه "لن يسمح بالفتن الطائفية ولا بانتهاك سيادة سوريا من أطراف خارجية"، لافتًا إلى أن أحداث الساحل "قامت بها مجموعة من فلول النظام السابق، وشكلنا لجنتي تحقيق فيها"، كما أعرب عن تضامنه "مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي"، على حد قوله.ونفى الشرع "أي علاقة للإدارة السورية الجديدة بأي عمل إجرامي وقع خارج سوريا"، وتابع: "مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بقيام دولة عربية بفتح قناة اتصال خلفية لمفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم إقليمي لإدارة العلاقة المتوترة مع إسرائيل.وأفادت إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأت قناة تواصل غير معلنة بين سوريا وإسرائيل".وأشار المصدر الأول إلى أن "الجهود بدأت بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للإمارات، في 13 نيسان/ أبريل الماضي"، مؤكدًا أن "النقاشات الحالية تقتصر على المسائل الفنية، دون استبعاد توسيع نطاق المواضيع لاحقا".
https://sarabic.ae/20250505/الإدارة-الذاتية-الكردية-في-سوريا-تعلن-انتهاء-القتال-في-سد-تشرين-1100185273.html
https://sarabic.ae/20250505/الخارجية-الإيرانية-لن-تدخر-جهدا-لمنع-جرائم-إسرائيل-في-سوريا-1100172437.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الشرع يكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع

19:06 GMT 07.05.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، عبر وسطاء، لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة".
وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، إنه ناقش اليوم مع الأخير "سبل التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعادة الإعمار واستقرار سوريا، الذي يمثل استقرار المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة "سانا" السورية.
وأكد الشرع أنه "لن يسمح بالفتن الطائفية ولا بانتهاك سيادة سوريا من أطراف خارجية"، لافتًا إلى أن أحداث الساحل "قامت بها مجموعة من فلول النظام السابق، وشكلنا لجنتي تحقيق فيها"، كما أعرب عن تضامنه "مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي"، على حد قوله.
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ونفى الشرع "أي علاقة للإدارة السورية الجديدة بأي عمل إجرامي وقع خارج سوريا"، وتابع: "مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا".

وأشار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية إلى أن بلاده "أكثر من تعرض للإرهاب من قبل النظام البائد وهي تتضامن مع ضحايا الإرهاب في كل مكان و لا علاقة لنا بأي عمل إجرامي خارج سوريا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بقيام دولة عربية بفتح قناة اتصال خلفية لمفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم إقليمي لإدارة العلاقة المتوترة مع إسرائيل.
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وأفادت إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأت قناة تواصل غير معلنة بين سوريا وإسرائيل".
وأشارت إلى أن "مصدرا أمنيا سوريا ومسؤول استخبارات إقليميا أكدا أن هذه الاتصالات غير الرسمية تتركز على قضايا الأمن والاستخبارات وبناء الثقة، في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين".
وأشار المصدر الأول إلى أن "الجهود بدأت بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للإمارات، في 13 نيسان/ أبريل الماضي"، مؤكدًا أن "النقاشات الحالية تقتصر على المسائل الفنية، دون استبعاد توسيع نطاق المواضيع لاحقا".
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