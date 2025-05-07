https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يستقبل-رئيس-جمهورية-الكونغو-في-الكرملين-1100283297.html

بوتين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين

بوتين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في الكرملين. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T19:09+0000

2025-05-07T19:09+0000

2025-05-07T19:09+0000

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وقال بوتين، مخاطبا الرئيس الكونغولي: "اسمحوا لي أن أحييكم بحرارة".وأكد الرئيس بوتين أن تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية يعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية.وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لزيادة الحصة في الجامعات الروسية لتعليم الطلاب من الكونغو.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن مؤشرات التجارة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الكونغو، متواضعة حاليًا، لكن الطرفين يعملان على تحقيق النتائج اللازمة.ووصل رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى روسيا اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو الجاري.وفي الـ9 من مايو الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الكرملين... فيديوبوتين: تطوير العلاقات مع منغوليا من أولويات السياسة الروسية

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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الكونغو, أخبار العالم الآن, العالم