https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يستقبل-رئيس-جمهورية-الكونغو-في-الكرملين-1100283297.html
بوتين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين
بوتين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في الكرملين. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T19:09+0000
2025-05-07T19:09+0000
2025-05-07T19:09+0000
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال بوتين، مخاطبا الرئيس الكونغولي: "اسمحوا لي أن أحييكم بحرارة".وأكد الرئيس بوتين أن تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية يعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية.وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لزيادة الحصة في الجامعات الروسية لتعليم الطلاب من الكونغو.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن مؤشرات التجارة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الكونغو، متواضعة حاليًا، لكن الطرفين يعملان على تحقيق النتائج اللازمة.ووصل رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى روسيا اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو الجاري.وفي الـ9 من مايو الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الكرملين... فيديوبوتين: تطوير العلاقات مع منغوليا من أولويات السياسة الروسية
https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-ومادورو-يوقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1100271108.html
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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الكونغو, أخبار العالم الآن, العالم
الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الكونغو, أخبار العالم الآن, العالم
بوتين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في الكرملين.
وقال بوتين، مخاطبا الرئيس الكونغولي: "اسمحوا لي أن أحييكم بحرارة".
وأضاف: "مشاركتكم في أحداث 9 مايو (أيار الجاري)، تؤكد الطبيعة الودية الحقيقية للعلاقات الثنائية القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل".
وأكد الرئيس بوتين أن تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية يعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية.
من الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الروسية تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وفي أعقاب قمة سانت بطرسبورغ (روسيا - أفريقيا)، اعتُمدت حزمة متينة من الوثائق المشتركة، تتضمن إعلانات مفصّلة وخطة عمل حتى عام 2026، ونحن نعمل على تنفيذها عمليًا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لزيادة الحصة في الجامعات الروسية لتعليم الطلاب من الكونغو.
يجري تدريب الكوادر الوطنية الكونغولية بنجاح في روسيا، منذ فترة طويلة. يدرس حاليًا نحو 750 طالبا من طلابكم في جامعاتنا، ويتم تخصيص نحو 250 منحة دراسية حكومية سنويًا، ونحن مستعدون لزيادة هذه الحصة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن مؤشرات التجارة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الكونغو، متواضعة حاليًا، لكن الطرفين يعملان على تحقيق النتائج اللازمة.
وقال: "مؤشرات التجارة المتبادلة مستقرة، إنها متواضعة بشكل عام، لكننا نعمل باستمرار لضمان تحقيق النتائج التي نحتاجها في هذا المجال" .
ووصل رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى روسيا اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو الجاري.
وفي الـ9 من مايو الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.