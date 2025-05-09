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https://sarabic.ae/20250509/أستاذ-بالعلاقات-الدولية-خطاب-بوتين-يحمل-ثقة-كبيرة-باحتمالات-تحقيق-النصر-الحازم-في-العملية-العسكرية-1100349497.html
أستاذ بالعلاقات الدولية: خطاب بوتين يحمل ثقة كبيرة باحتمالات تحقيق النصر الحازم في العملية العسكرية
أستاذ بالعلاقات الدولية: خطاب بوتين يحمل ثقة كبيرة باحتمالات تحقيق النصر الحازم في العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
ذكر الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية، زياد منصور، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم النصر، يحمل الكثير من الدلالات ويوحي بثقة كبيرة باحتمالات... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T10:56+0000
2025-05-09T10:56+0000
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فلاديمير بوتين
روسيا
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وعبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، قال منصور: "لاحظنا نوعا من الغموض في إطلاق المواقف السياسية النارية، وهذا يعني أن هناك مجالاً يقدّم ويعطى للمفاوضات السياسية التي قد تؤدي عمليا الى تحقيق بعض النتائج، وفي الوقت نفسه في حال لم يتم إحراز أي نتيجة عملية فالميدان سيكون هو سيّد الموقف".وأضاف زياد منصور أن "ما يمكن استخلاصه من كلمة الرئيس بوتين هو أن المجال الآن للمفاوضات وفي الوقت نفسه تأخذ العملية العسكرية مجراها الطبيعي".ولفت منصور إلى "اتساع جبهة الحلفاء الروس الذين يقدمون الدعم الكامل العسكري واللوجستي المباشر في العملية العسكرية الخاصة"، معتبرا أن "الأمور باتت تخرج عن سياقها الطبيعي عندما نرى أن الرؤوس الحامية في أوروبا تكاد لا تعترف بالنتيجة".وبرأي منصور، فإن "منع طائرات رؤساء دول ذات سيادة ومستقلة من أن تصل إلى موسكو وإجبارها على السفر في أجواء دول غير آمنة في بعض الأحيان، دليل على السياسة الأوروبية التي يبدو أنها تذهب بعيدا في دعم النظام الأوكراني وفي دعم العمليات العسكرية التي يمارسها الغرب لأهداف ليست واضحة حتى الآن رغم أن النتائج الفعلية والاقتصادية والعسكرية واضحة للعيان".وقال إن "الغاز الروسي لا يزال حتى اليوم يصل إلى أوروبا وفق الاتفاقات السابقة يعني هذه سياسة متناقضة غير واضحة لا يمكن معرفة او تحليل أسبابها"، معتبرا أن "التفاوض هو لممارسة المزيد من الضغوطات التي لن تمتثل إليها روسيا والردّ آت اليوم من خلال المشاركة الواسعة".ومن هنا أوضح أن "الحديث لا يجب أن يقتصر عن مشاركة رؤساء الدول، هناك مشاركات من جمعيات ومن الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا"، مؤكدا أن "المشاركة العربية تمثل رسالة واضحة لمن يحاول إقصاء الدور الروسي في الشرق الأوسط والمشرق العربي".وعن التهديدات الأوكرانية في يوم النصر، علق ضيف "سبوتنيك" قائلاً: "إنها تهديدات عديمة الجدوى"، لافتا إلى "تأكيد الرئيس الروسي من خلال تحية كل قائد وكل مشارك من الوحدات العسكرية الرمزية المشاركة في العرض العسكري أن روسيا متماسكة أمنيا وأن كل هذه التهديدات لا تعني شيئا".
https://sarabic.ae/20250509/صور-لفتت-الأنظار-خلال-العرض-العسكري-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100343547.html
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حصري, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار
حصري, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار

أستاذ بالعلاقات الدولية: خطاب بوتين يحمل ثقة كبيرة باحتمالات تحقيق النصر الحازم في العملية العسكرية

10:56 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورПрезидент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Maishev
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حصري
ذكر الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية، زياد منصور، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم النصر، يحمل الكثير من الدلالات ويوحي بثقة كبيرة باحتمالات تحقيق النصر الحازم في العملية العسكرية الخاصة.
وعبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، قال منصور: "لاحظنا نوعا من الغموض في إطلاق المواقف السياسية النارية، وهذا يعني أن هناك مجالاً يقدّم ويعطى للمفاوضات السياسية التي قد تؤدي عمليا الى تحقيق بعض النتائج، وفي الوقت نفسه في حال لم يتم إحراز أي نتيجة عملية فالميدان سيكون هو سيّد الموقف".
Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
صور لفتت الأنظار خلال العرض العسكري بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
10:33 GMT
وأضاف زياد منصور أن "ما يمكن استخلاصه من كلمة الرئيس بوتين هو أن المجال الآن للمفاوضات وفي الوقت نفسه تأخذ العملية العسكرية مجراها الطبيعي".
ولفت منصور إلى "اتساع جبهة الحلفاء الروس الذين يقدمون الدعم الكامل العسكري واللوجستي المباشر في العملية العسكرية الخاصة"، معتبرا أن "الأمور باتت تخرج عن سياقها الطبيعي عندما نرى أن الرؤوس الحامية في أوروبا تكاد لا تعترف بالنتيجة".
وبرأي منصور، فإن "منع طائرات رؤساء دول ذات سيادة ومستقلة من أن تصل إلى موسكو وإجبارها على السفر في أجواء دول غير آمنة في بعض الأحيان، دليل على السياسة الأوروبية التي يبدو أنها تذهب بعيدا في دعم النظام الأوكراني وفي دعم العمليات العسكرية التي يمارسها الغرب لأهداف ليست واضحة حتى الآن رغم أن النتائج الفعلية والاقتصادية والعسكرية واضحة للعيان".
وقال إن "الغاز الروسي لا يزال حتى اليوم يصل إلى أوروبا وفق الاتفاقات السابقة يعني هذه سياسة متناقضة غير واضحة لا يمكن معرفة او تحليل أسبابها"، معتبرا أن "التفاوض هو لممارسة المزيد من الضغوطات التي لن تمتثل إليها روسيا والردّ آت اليوم من خلال المشاركة الواسعة".
ومن هنا أوضح أن "الحديث لا يجب أن يقتصر عن مشاركة رؤساء الدول، هناك مشاركات من جمعيات ومن الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا"، مؤكدا أن "المشاركة العربية تمثل رسالة واضحة لمن يحاول إقصاء الدور الروسي في الشرق الأوسط والمشرق العربي".
وعن التهديدات الأوكرانية في يوم النصر، علق ضيف "سبوتنيك" قائلاً: "إنها تهديدات عديمة الجدوى"، لافتا إلى "تأكيد الرئيس الروسي من خلال تحية كل قائد وكل مشارك من الوحدات العسكرية الرمزية المشاركة في العرض العسكري أن روسيا متماسكة أمنيا وأن كل هذه التهديدات لا تعني شيئا".
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