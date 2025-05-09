https://sarabic.ae/20250509/خبير-في-الشأن-الروسي-احتفال-النصر-مناسبة-تخص-المجتمع-الدولي-بأسره-وخاصة-أوروبا-1100348711.html
خبير في الشأن الروسي: احتفال النصر مناسبة تخص المجتمع الدولي بأسره وخاصة أوروبا
خبير في الشأن الروسي: احتفال النصر مناسبة تخص المجتمع الدولي بأسره وخاصة أوروبا
سبوتنيك عربي
أشاد الخبير في الشأن الروسي، الدكتور نصر اليوسف، بالمشهد الاحتفالي الكبير الذي شهدته الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، منوّهًا بحسن... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T10:21+0000
2025-05-09T10:21+0000
2025-05-09T10:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الذكرى الثمانين للنصر
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أخبار ألمانيا النازية
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، ثمّن اليوسف التجاوب الدولي مع هذه المناسبة التي تخص المجتمع الدولي بأكمله وخاصة أوروبا، معبّرًا عن أسفه للموقف السلبي الذي اتخذته بعض الدول الأوروبية، رغم أن أوروبا كانت من أكثر المتضررين من النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وخصّ بالإشادة كلاً من صربيا وسلوفاكيا، اللتين قررتا المشاركة في الاحتفال رغم التحديات والضغوط.واعتبر الخبير في الشأن الروسي أن "تصاعد التيارات اليمينية في الغرب والاتحاد الأوروبي، ساهم في ظهور ما يُعرف بالنازيين الجدد".واعتبر أن "من واجب النخب الواعية مواجهة هذا الخطاب المتعالي والعمل على احترام خصوصيات الشعوب الأخرى".وفي سياق متصل، علّق اليوسف على حضور الرئيس الصيني إلى الاحتفال، واصفًا إياه بـ"الحضور ذي النكهة الخاصة"، في ضوء ما تمثّله الصين من ثقل اقتصادي وعسكري وتقني، يجعل منها عاملًا حاسمًا في النظام الدولي المعاصر.بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وتحتفل روسيا سنويا في الـ9 من مايو/ أيار بعيدها الوطني "يوم النصر"، الذي يقام لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى 1941- 1945.
https://sarabic.ae/20250509/الرئيس-الروسي-وزعماء-من-دول-العالم-يضعون-الزهور-على-ضريح-الجندي-المجهول-فيديو-1100347043.html
https://sarabic.ae/20250509/عرض-جوي-مهيب-في-سماء-موسكو-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-فيديو-1100337557.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الذكرى الثمانين للنصر, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
حصري, تقارير سبوتنيك, الذكرى الثمانين للنصر, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
خبير في الشأن الروسي: احتفال النصر مناسبة تخص المجتمع الدولي بأسره وخاصة أوروبا
حصري
أشاد الخبير في الشأن الروسي، الدكتور نصر اليوسف، بالمشهد الاحتفالي الكبير الذي شهدته الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، منوّهًا بحسن التنظيم والمشاركة الدولية الواسعة في الفعالية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، ثمّن اليوسف التجاوب الدولي مع هذه المناسبة التي تخص المجتمع الدولي بأكمله وخاصة أوروبا، معبّرًا عن أسفه للموقف السلبي الذي اتخذته بعض الدول الأوروبية، رغم أن أوروبا كانت من أكثر المتضررين من النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وخصّ بالإشادة كلاً من صربيا وسلوفاكيا، اللتين قررتا المشاركة في الاحتفال رغم التحديات والضغوط.
واعتبر الخبير في الشأن الروسي أن "تصاعد التيارات اليمينية في الغرب والاتحاد الأوروبي، ساهم في ظهور ما يُعرف بالنازيين الجدد".
وأوضح أن "من أبرز العوامل المُسبّبة لهذه الظاهرة هو استغلال السياسيين الشعبويين لأزمات الشعوب ومعاناتهم، للتحريض على الشعور القومي وتضخيم الذات على حساب الآخر، ما يفضي إلى سلوك استعلائي وفوقي".
واعتبر أن "من واجب النخب الواعية مواجهة هذا الخطاب المتعالي والعمل على احترام خصوصيات الشعوب الأخرى".
وفي سياق متصل، علّق اليوسف على حضور الرئيس الصيني إلى الاحتفال
، واصفًا إياه بـ"الحضور ذي النكهة الخاصة"، في ضوء ما تمثّله الصين من ثقل اقتصادي وعسكري وتقني، يجعل منها عاملًا حاسمًا في النظام الدولي المعاصر.
بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية
موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
وتحتفل روسيا سنويا في الـ9 من مايو/ أيار بعيدها الوطني "يوم النصر"، الذي يقام لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى 1941- 1945.