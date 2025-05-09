https://sarabic.ae/20250509/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-حضور-الرئيس-عباس-عيد-النصر-يؤكد-على-عمق-العلاقات-مع-روسيا-1100360309.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": حضور الرئيس عباس عيد النصر يؤكد على عمق العلاقات مع روسيا

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": حضور الرئيس عباس عيد النصر يؤكد على عمق العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن مشاركة الرئيس محمود عباس في إحياء الذكرى الثمانين للنصر في موسكو بروسيا، تعكس عمق العلاقات، والصداقة... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T17:21+0000

2025-05-09T17:21+0000

2025-05-09T17:21+0000

الذكرى الثمانين للنصر

روسيا

الرئيس الفلسطيني

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097970601_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b4d06bc4f9c2b824fce641f388d707b.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حضور الرئيس جاءت كتهنئة مباشرة من فلسطين، للدولة وللشعب الروسي، بمناسبة الانتصار على النازية، وحماية الأراضي الروسية.وأكد الهباش أن هناك تناغمًا كبيرًا في المواقف بين روسيا وفلسطين، في مواجهة المخاطر التي تحدق بالعالم، مشددًا على ضرورة التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب.واستطرد: "عالم أحادي القطب يواجه مخاطر التسلط والهيمنة، وازدواجية المعايير في الحكم، ومن الضروري أن تبرز أكثر من قوة عالمية أخرى لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية".وتابع: "تحدثنا في الكثير من المناسبات، بأننا نريد عالم متعدد الأقطاب، وروسيا بإمكانها أن تشكل مع الدول الإسلامية قطبا قويًا يحقق التوازن المطلوب والمنشود في العالم، بما يعود بالفائدة والسلام على الإنسانية كلها".ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية. وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.

https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مهنئا-بالذكرى-الـ80-للنصر-روسيا-ستبقى-سدا-منيعا-في-وجه-النازية-1100333414.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الرئيس الفلسطيني, حصري