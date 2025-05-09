https://sarabic.ae/20250509/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-حضور-الرئيس-عباس-عيد-النصر-يؤكد-على-عمق-العلاقات-مع-روسيا-1100360309.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": حضور الرئيس عباس عيد النصر يؤكد على عمق العلاقات مع روسيا
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": حضور الرئيس عباس عيد النصر يؤكد على عمق العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن مشاركة الرئيس محمود عباس في إحياء الذكرى الثمانين للنصر في موسكو بروسيا، تعكس عمق العلاقات، والصداقة... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T17:21+0000
2025-05-09T17:21+0000
2025-05-09T17:21+0000
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
الرئيس الفلسطيني
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حضور الرئيس جاءت كتهنئة مباشرة من فلسطين، للدولة وللشعب الروسي، بمناسبة الانتصار على النازية، وحماية الأراضي الروسية.وأكد الهباش أن هناك تناغمًا كبيرًا في المواقف بين روسيا وفلسطين، في مواجهة المخاطر التي تحدق بالعالم، مشددًا على ضرورة التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب.واستطرد: "عالم أحادي القطب يواجه مخاطر التسلط والهيمنة، وازدواجية المعايير في الحكم، ومن الضروري أن تبرز أكثر من قوة عالمية أخرى لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية".وتابع: "تحدثنا في الكثير من المناسبات، بأننا نريد عالم متعدد الأقطاب، وروسيا بإمكانها أن تشكل مع الدول الإسلامية قطبا قويًا يحقق التوازن المطلوب والمنشود في العالم، بما يعود بالفائدة والسلام على الإنسانية كلها".ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية. وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مهنئا-بالذكرى-الـ80-للنصر-روسيا-ستبقى-سدا-منيعا-في-وجه-النازية-1100333414.html
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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الرئيس الفلسطيني, حصري
الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الرئيس الفلسطيني, حصري
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": حضور الرئيس عباس عيد النصر يؤكد على عمق العلاقات مع روسيا
حصري
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن مشاركة الرئيس محمود عباس في إحياء الذكرى الثمانين للنصر في موسكو بروسيا، تعكس عمق العلاقات، والصداقة التاريخية بين البلدين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حضور الرئيس
جاءت كتهنئة مباشرة من فلسطين، للدولة وللشعب الروسي، بمناسبة الانتصار على النازية، وحماية الأراضي الروسية.
وأكد الهباش أن هناك تناغمًا كبيرًا في المواقف بين روسيا وفلسطين، في مواجهة المخاطر التي تحدق بالعالم، مشددًا على ضرورة التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب.
واستطرد: "عالم أحادي القطب يواجه مخاطر التسلط والهيمنة، وازدواجية المعايير في الحكم، ومن الضروري أن تبرز أكثر من قوة عالمية أخرى لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية".
وتابع: "تحدثنا في الكثير من المناسبات، بأننا نريد عالم متعدد الأقطاب، وروسيا
بإمكانها أن تشكل مع الدول الإسلامية قطبا قويًا يحقق التوازن المطلوب والمنشود في العالم، بما يعود بالفائدة والسلام على الإنسانية كلها".
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو
، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.