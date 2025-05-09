https://sarabic.ae/20250509/منظمة-ماليزية-ترد-على-اتهامات-للأردن-بالتربح-من-عمليات-الإغاثة-في-غزة-1100348269.html

منظمة ماليزية ترد على اتهامات للأردن بالتربح من عمليات الإغاثة في غزة

منظمة ماليزية ترد على اتهامات للأردن بالتربح من عمليات الإغاثة في غزة

سبوتنيك عربي

أصدرت منظمة "خوم" الماليزية (بعثة كاريزما للتوعية الإنسانية) بيانا رسميا ردا على ما وصفته بـ"المعلومات المضللة وغير الدقيقة" التي يتم تداولها في وسائل الإعلام،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T10:04+0000

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ونقلت وكالة "سرايا" الأردنية عن المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات الأردنية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى نجاحها في تنسيق أول وأكبر عملية إنزال جوي للمساعدات الماليزية إلى القطاع في أبريل 2024.وشملت العملية التاريخية إرسال 480 صندوقاً غذائياً و200 مجموعة لمستلزمات النظافة و200 علبة من حليب الأطفال، حيث تم تسليمها رسمياً للسلطات الأردنية التي تولت نقلها عبر الجو والبر.ونفت المنظمة بشكل قاطع الادعاءات التي تتهم الحكومة الأردنية بالتربح من عمليات الإغاثة، موضحة أن الأردن لم يفرض أي رسوم على عملية الإنزال الجوي، بل إن السلطات الأردنية هي التي تحملت تكاليف العملية بالكامل. وأعربت "خوم" عن عميق امتنانها للحكومة الأردنية على دعمها السخي وتعاونها المستمر في إنجاح مهمة الإغاثة.وفيما يتعلق بعمليات النقل البري، أوضحت المنظمة أن التكاليف المرتبطة بها تشمل نفقات لوجستية ضرورية مثل استئجار الشاحنات والمقطورات وشراء الوقود وتنسيق عمليات العبور عبر المعابر وتوفير الدعم للسائقين والعاملين في مجال الإغاثة، بالإضافة إلى تكاليف التخزين وإدارة المخاطر في مناطق النزاع، مشددة على أن هذه النفقات تشكل تكاليف تشغيلية حقيقية تتحملها المنظمات غير الحكومية وليست رسوماً تفرضها السلطات الأردنية.وأشارت المنظمة إلى أن مسؤوليتها تنتهي عند تسليم المساعدات للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تتولى بعد ذلك القوات المسلحة الأردنية والجهات المعنية مسؤولية نقلها وإيصالها إلى غزة.وحذرت "خوم" الجمهور من تصديق الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تقوّض جهود الإغاثة الجبارة التي تبذلها المنظمات الإنسانية والحكومات والمتطوعون في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.واختتمت المنظمة بيانها بتأكيد التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة في جميع عملياتها، معربة عن شكرها لجميع الداعمين والمتعاونين على ثقتهم المستمرة في جهودها الإنسانية.

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