https://sarabic.ae/20250510/بوتبن-زيمبابوي-شريك-موثوق-لروسيا-في-أفريقيا--1100380366.html
بوتين: زيمبابوي شريك موثوق لروسيا في أفريقيا
بوتين: زيمبابوي شريك موثوق لروسيا في أفريقيا
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، زيمبابوي بالشريك الموثوق لروسيا في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن روسيا تقدر دعم زيمبابوي للمبادرات الروسية في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T15:43+0000
2025-05-10T15:43+0000
2025-05-10T15:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أفريقيا
الرئاسة الزيمبابوية
الذكرى الثمانين للنصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100380538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f726edd0cbc19a61a940be53e435b55.jpg
وجاءت تصريحات بوتين خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في الكرملين، حيث قال الرئيس الروسي: "زيمبابوي شريك موثوق لنا في القارة الإفريقية. نحن نقدر، دعمكم للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".وبدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بعد ظهر اليوم في الكرملين.ووصل رئيس زيمبابوي إلى موسكو في 8 أيار/مايو للمشاركة في الفعاليات المخصصة للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وحضر يوم أمس العرض العسكري في الساحة الحمراء.الكرملين: بوتين أجرى محادثات جيدة للغاية مع القادة على هامش احتفالات يوم النصربمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديوبوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
https://sarabic.ae/20250510/صور-تخطف-القلوب-لإطلاق-الألعاب-النارية-احتفالا-بعيد-النصر-في-روسيا----1100370219.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100380538_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_de1dc36685a2c6fc61908ee6bab4c29e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, الرئاسة الزيمبابوية, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, الرئاسة الزيمبابوية, الذكرى الثمانين للنصر
بوتين: زيمبابوي شريك موثوق لروسيا في أفريقيا
15:43 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 10.05.2025)
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، زيمبابوي بالشريك الموثوق لروسيا في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن روسيا تقدر دعم زيمبابوي للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى.
وجاءت تصريحات بوتين خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في الكرملين، حيث قال الرئيس الروسي: "زيمبابوي شريك موثوق لنا في القارة الإفريقية. نحن نقدر، دعمكم للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".
"أرقام حجم التجارة بين روسيا وزيمبابوي لا تزال متواضعة، ولكن هناك فرص جيدة للنمو في مجموعة واسعة من المجالات، على سبيل المثال، في مجال الاستكشاف الجيولوجي، والطاقة، والزراعة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بعد ظهر اليوم في الكرملين.
ووصل رئيس زيمبابوي إلى موسكو في 8 أيار/مايو للمشاركة في الفعاليات المخصصة للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وحضر يوم أمس العرض العسكري في الساحة الحمراء.