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بوتين: زيمبابوي شريك موثوق لروسيا في أفريقيا
بوتين: زيمبابوي شريك موثوق لروسيا في أفريقيا
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، زيمبابوي بالشريك الموثوق لروسيا في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن روسيا تقدر دعم زيمبابوي للمبادرات الروسية في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T15:43+0000
2025-05-10T15:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أفريقيا
الرئاسة الزيمبابوية
الذكرى الثمانين للنصر
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وجاءت تصريحات بوتين خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في الكرملين، حيث قال الرئيس الروسي: "زيمبابوي شريك موثوق لنا في القارة الإفريقية. نحن نقدر، دعمكم للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".وبدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بعد ظهر اليوم في الكرملين.ووصل رئيس زيمبابوي إلى موسكو في 8 أيار/مايو للمشاركة في الفعاليات المخصصة للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وحضر يوم أمس العرض العسكري في الساحة الحمراء.الكرملين: بوتين أجرى محادثات جيدة للغاية مع القادة على هامش احتفالات يوم النصربمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديوبوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
https://sarabic.ae/20250510/صور-تخطف-القلوب-لإطلاق-الألعاب-النارية-احتفالا-بعيد-النصر-في-روسيا----1100370219.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, الرئاسة الزيمبابوية, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, الرئاسة الزيمبابوية, الذكرى الثمانين للنصر

بوتين: زيمبابوي شريك موثوق لروسيا في أفريقيا

15:43 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 10.05.2025)
© Sputnik . POOLالرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا (يمين) خلال اجتماع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا (يمين) خلال اجتماع. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . POOL
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، زيمبابوي بالشريك الموثوق لروسيا في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن روسيا تقدر دعم زيمبابوي للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى.
وجاءت تصريحات بوتين خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في الكرملين، حيث قال الرئيس الروسي: "زيمبابوي شريك موثوق لنا في القارة الإفريقية. نحن نقدر، دعمكم للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".
© Sputnik . POOLالرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا خلال اجتماع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا خلال اجتماع. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا خلال اجتماع.
© Sputnik . POOL

"أرقام حجم التجارة بين روسيا وزيمبابوي لا تزال متواضعة، ولكن هناك فرص جيدة للنمو في مجموعة واسعة من المجالات، على سبيل المثال، في مجال الاستكشاف الجيولوجي، والطاقة، والزراعة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بعد ظهر اليوم في الكرملين.
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
صور تخطف القلوب لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد النصر في روسيا
11:47 GMT
ووصل رئيس زيمبابوي إلى موسكو في 8 أيار/مايو للمشاركة في الفعاليات المخصصة للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وحضر يوم أمس العرض العسكري في الساحة الحمراء.
الكرملين: بوتين أجرى محادثات جيدة للغاية مع القادة على هامش احتفالات يوم النصر
بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
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