https://sarabic.ae/20250510/تصويت-برأيك-من-ينتصر-في-الحرب-بين-الهند-وباكستان-في-حال-تصاعد-الصراع؟-1100372506.html

تصويت... برأيك من ينتصر في الحرب بين الهند وباكستان في حال تصاعد الصراع؟

تصويت... برأيك من ينتصر في الحرب بين الهند وباكستان في حال تصاعد الصراع؟

سبوتنيك عربي

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T09:26+0000

2025-05-10T09:26+0000

2025-05-10T09:26+0000

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ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان، والجزء الخاضع لسيطرتها في إقليم جامو وكشمير.وأوضحت الحكومة الهندية في بيان رسمي لها، أن العملية نُفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفتها بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، صباح اليوم السبت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستانالصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات

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استطلاعات الرأي, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, опросы