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ترامب يعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري
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11 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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https://sarabic.ae/20250510/تصويت-برأيك-من-ينتصر-في-الحرب-بين-الهند-وباكستان-في-حال-تصاعد-الصراع؟-1100372506.html
تصويت... برأيك من ينتصر في الحرب بين الهند وباكستان في حال تصاعد الصراع؟
تصويت... برأيك من ينتصر في الحرب بين الهند وباكستان في حال تصاعد الصراع؟
سبوتنيك عربي
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T09:26+0000
2025-05-10T09:26+0000
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باكستان
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ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان، والجزء الخاضع لسيطرتها في إقليم جامو وكشمير.وأوضحت الحكومة الهندية في بيان رسمي لها، أن العملية نُفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفتها بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، صباح اليوم السبت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستانالصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات
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استطلاعات الرأي, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, опросы
استطلاعات الرأي, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, опросы

تصويت... برأيك من ينتصر في الحرب بين الهند وباكستان في حال تصاعد الصراع؟

09:26 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Prabhjot Gill, fileالهند وباكستان
الهند وباكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Prabhjot Gill, file
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تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان، والجزء الخاضع لسيطرتها في إقليم جامو وكشمير.
وأوضحت الحكومة الهندية في بيان رسمي لها، أن العملية نُفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفتها بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.
وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، صباح اليوم السبت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
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السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان
الصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات
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