https://sarabic.ae/20250511/الدفاع-المدني-السوداني-يعلن-السيطرة-على-حرائق-مستودعات-الوقود-في-بورتسودان-1100390815.html

الدفاع المدني السوداني يعلن السيطرة على حرائق مستودعات الوقود في بورتسودان

الدفاع المدني السوداني يعلن السيطرة على حرائق مستودعات الوقود في بورتسودان

سبوتنيك عربي

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، "السيطرة تماما على الحرائق التي اندلعت في مستودعات نفطية رئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان شرقي البلاد". 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T06:03+0000

2025-05-11T06:03+0000

2025-05-11T06:03+0000

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وقال مدير الدفاع المدني السوداني عثمان عطا، "سيطرنا تماما علي كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في بورتسودان، في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة"، مشيدا بـ"خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة".يأتي هذا في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء الماضي، أن سربا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات "الدعم السريع" قصفت منشآت حيوية في مدينة بورتسودان السودانية، للمرة الثالثة.وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن قصف "الدعم السريع" للمدينة طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة.وأكد أن ألسنة اللهب ارتفعت في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، وهو الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط المدينة، وفي محيط قاعدة "فلامنغو" العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه بعد هجوم مماثل الأحد الماضي، اتهم فيه الجيش السوداني، قوات "الدعم السريع"، باستهداف قاعدة "عثمان دقنة" الجوية المجاورة للمطار بسرب من المسيّرات. وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250506/انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-بورتسودان-عقب-استهداف-محطة-الطاقة-الرئيسية-1100207264.html

https://sarabic.ae/20250506/وزارة-الطاقة-السودانية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-استهداف-الدعم-السريع-لمستودعات-وقود-في-بورتسودان-1100216033.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن