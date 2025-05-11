https://sarabic.ae/20250511/بوتين-يقترح-مفاوضات-دون-شروط-مسبقة-وترامب-يعلن-وقف-إطلاق-نار-بين-الهند-وباكستان-1100402087.html

بوتين يقترح مفاوضات دون شروط مسبقة وترامب يعلن وقف إطلاق نار بين الهند وباكستان

بوتين يقترح مفاوضات دون شروط مسبقة وترامب يعلن وقف إطلاق نار بين الهند وباكستان

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T12:40+0000

2025-05-11T12:40+0000

2025-05-11T12:40+0000

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بوتين يقترح مفاوضات دون شروط مسبقة وترامب يعلن وقف إطلاق نار بين الهند وباكستان سبوتنيك عربي بوتين يقترح مفاوضات دون شروط مسبقة وترامب يعلن وقف إطلاق نار بين الهند وباكستان

كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين. وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو/ أيار الجاري في مدينة إسطنبول، داعيا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باقتراح نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا، ووصفه بأنه "يوم عظيم"، فيما توقع أن نهاية الحرب ستجعل العالم "أفضل بكثير".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما طُرح من قبل زعماء أوروبا ومباحثاتهم مع زيلينسكي والاقتراح الذي طرحوه حول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، فقد كان رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موفقا جدا وأصاب الهدف، وأكبر دليل على هذا هو ردة فعل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أبدى تذمرا ووصف اقتراح بوتين بأنه محاولة للتهرب من استحقاقات وقف إطلاق النار تحت عنوان أن وقف إطلاق النار لا يسبقه مفاوضات، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لا من الناحية السياسية أو الجيوسياسية"، موضحا أن "موقف ورد الرئيس بوتين، كان موفقا، وقد فوت بالفعل الفرصة على الدول الأوروبية للوقيعة بينه وبين ترامب بهذا الاقتراح".ترامب يعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوريقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه يتوقع أن يقود وقف إطلاق النار مع الهند لإجراء محادثات مع نيودلهي، وعبّر عن اعتقاده بأن قضيتي تقاسم المياه وكشمير وجميع القضايا الخلافية الأخرى سيتم حلها من خلال محادثات مع الهند.من جانبه، قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، إن معاهدة مياه السند، وقضية كشمير، والإرهاب العابر للحدود ستكون الملفات الثلاثة الأساسية في أي محادثات مقبلة مع الهند.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف فوري وكامل لإطلاق النار بين البلدين، بينما أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الجانبين سيبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد.وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك عوامل أخرى مثل تنديد العالم كبه بهذه الحرب، فضلا عن دخول السعودية كوسيط قوي، نظرا لترابط العلاقة بين السعودية وكل من الدولتين الجارتين، مما يرشحها لتكون هي مكان المباحثات بين الهند وباكستان التي ستبدأ في الثاني عشر من هذا الشهر".المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا تستمر في جنيفقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده أجرت لقاء جيدا مع الصين في سويسرا، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا العديد من القضايا، وتوافقا على الكثير منها.وأضاف ترامب في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تفاوضنا على إعادة ضبط شاملة للعلاقات"، لافتا إلى أن اللقاء تم بروح ودية بنّاءة.وأوضح أن بلاده تريد أن تشهد انفتاحا من الصين على الأعمال الأمريكية، من أجل مصلحة البلدين معا، وأردف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا".وفي وقت سابق ختم مسؤولون كبار من أمريكا والصين اليوم الأول من محادثات في سويسرا تهدف لنزع فتيل حرب تجارية تهدد بضرب الاقتصاد العالمي، وقال مصدر مطلع إن الطرفين يعتزمان استئناف المفاوضات .وأشار إسماعيل في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تصريح ترامب بأن المفاوضات احرزت تقدما هو تصريح سياسي أكثر منه ذو صلة بما حدث بالفعل"، لافتا إلى أن "الصين ستطالب بالعودة إلى ما قبل فرض الرسوم، في حين أن أمريكا ستطالب بحد أدنى من تحمل الصين لرسوم ما، ويتوقع أن تتخلى الصين جزئيا عن مطلبها بالعودة إلى ما قبل فرض الرسوم، في مقابل حوافز معينة سيقدمها الجانب الأمريكي، للوصول إلى منطقة التقاء".وفد صندوق النقد الدولي يقوم بالمراجعة الخامسة لبرنامج الصندوق في مصرتشهد مصر خلال الفترة الحالية، زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الخامسة للقرض الذي حصلت عليه القاهرة، والتي تشكل أهمية في مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من المؤسسة الدولية، في إطار سعيها المستمر لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.ومن خلال المراجعة، يقيّم الصندوق مدى التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية، تمهيداً لإصدار قرارات حاسمة بشأن تقديم دفعات جديدة من القرض، في الوقت ذاته، تثير هذه الإصلاحات العديد من التساؤلات بشأن تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الهدف متكامل ومرتبط بأهداف البرنامج ككل، وهدف البرنامج هو معالجة بعض الاختلالات الهيكلية، وخاصة في ميزان المدفوعات، وما نتج عن ذلك من أزمات في سعر الصرف وأزمات عميقة في العجز الخارجي الكبير، ومن ثم يتأكد الصندوق من الإصلاحات الهيكلية، والتي يعتبر تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص جزء كبير منها، كما يتأكد من أن إدارة سعر الصرف تتم بالطريقة التي يجب أن تكون عليها، وغيرها من أمور وتفاصيل كثيرة أخرى".

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